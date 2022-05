Agua y alumbrado público las quejas más sentidas en Cuencamé: Elizabeth Sotelo

CUENCAMÉ DGO. (OEM). – "Las quejas más sentidas y que deberán de atenerse como prioridad, serán la falta de agua potable y el alumbrado público en todo el municipio, mismo que se encuentra abandonado por las autoridades actuales", aseguró Elizabeth Sotelo Ochoa, candidata a la presidencia municipal por la alianza "Juntos Hacemos Historia".

Entrevistada en el segmento Elecciones 2022 de El Sol de Durango, detalló la exalcaldesa, que para ser presidenta no solo se necesita de conocer la problemática, se tiene que tener metido en el alma el servicio a su gente, debe de haber voluntad de recibir y solucionar los problemas de la comunidad, "y si algo me ha caracteriza es mi amor por Cuencamé y sus familias, mi espíritu de servicio no de ahora, toda mi mida mi pasión ha sido mi familia y servir a mi pueblo".

En el tema tan importante como es el agua, se le cuestionó como hacerle para que la ciudadanía pague, aporte lo que les corresponde económicamente hablando para que el sistema siga prestando el servicio, detallando la candidata que no se le puede cobrar a las familias por un servicio que no tienen.

"No es que la gente no quera pagar, sino que consideran injusto pagar por algo que no tienen, primero se debe de resolver que sí exista un correcto suministro de agua y después que la ciudadanía pague sus cuotas respectivas".

Dijo Elizabeth Sotelo que para poder atender las más de 50 comunidades que tiene el municipio de Cuencamé, ya se está en pláticas con la ciudadanía de cada localidad; vecinos propondrán a un representante del gobierno municipal, con lo que tendrá un enlace directo, para que la comunidad se sienta atendida en su pueblo, sin la necesidad de que tenga que viajar a la cabecera para los tramites que ocupe, habrá un representante que deberá de atender y resolver la problemática en su momento.

El soporte de la próxima administración municipal de Elizabeth Sotelo, será tener bases firmes en las comunidades, donde puedan llevar diferentes proyectos productivos que detonen la economía, y esto será diferente en cada región, será los mimos vecinos los que nos digan y propongan, esto aparte de lo que como administración ya traemos en mente para aplicar en los próximos tres años.

Finalizó que para llevar una buena administración pública, es fundamental que los ciudadanos sepan cómo se maneja el dinero de la administración, tener cuentas claras, los dineros en donde se están gastando y en que, porque la trasparencia, el no robar, no mentir y no traicionar es fundamental para tener un buen gobierno que de resultados a sus familias.