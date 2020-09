Al menos seis días ha permanecido cerrado banco en Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Usuarios de VVVA Bancomer sucursal Canatlán mostraron su molestia e inquietud por el cierre que tiene desde hace al menos seis días, afectando a quienes buscan utilizar el servicio de cajero para retiro del salario u otras transacciones.

La puerta principal está cerrada con candado y no hay un aviso, información que permita conocer la causa del cierre de la institución, que es la de mayor antigüedad y servicio que se presta en la región, con cuatro cajeros automáticos y el servicio personalizado que ofrece.

Entrevistado al respecto, el secretario del ayuntamiento Juan Manuel Martell dijo que de manera extraoficial se conoció que la causa la originó un caso positivo de Covid -19, al salir un empleado positivo y el cierre fue para sanitizar las instalaciones.

Por su parte, la Doctora Kitzia Zamora Salazar, directora del Hospital Integral de la Comunidad informó que la dependencia a su cargo no recibió información o reporte alguno de parte de la citada empresa bancaria.

En recorrido por el banco, el cliente Daniel Duarte Débora mostró su inquietud por la falta de una atención de la empresa hacia los usuarios del servicio, mencionando que les incomoda esa actitud ya que se tiene necesidad de utilizar el servicio, ya que se tienen compromisos de pagar y no se puede hacer movimiento alguno.

No sabemos las causas por las que está cerrada la sucursal, esperamos que abra pronto, dijo esta persona vecina del poblado San José de Gracia.

Por separado, comerciantes como Ulissa Contreras, Lolis Hernández mencionaron su inquie Una situación que me afecta , no se pueden hacer movimientos , hay q ir al cajero de Banorte que no basta para tanto cliente, ayer intente sacar dinero ahí y no había , respondió.

Por su parte, Lolis Hernández dijo que una institución como Bancomer no debe cerrar sin previo aviso. “Deberían de haber mandado personal que cubriera u diera servicio a las actividades básicas, se supone que por eso al inicio de la cuarentena el banco no cerró por ser parte de actividades esenciales, destacó.