Alcaldesa de Cuencamé podrá dar 1er Informe de Gobierno

CUENCAMÉ DGO. (OEM). –Entrevistada vía telefónica la alcaldesa de esta municipalidad, Luly Martínez, se dijo tranquila y contenta por la reacción que ha tenido el Covid-19 en su cuerpo, el cual aún la tiene en aislamiento total, pero con síntomas muy leves, así como también señaló que los expertos epidemiólogos le han comentado que seguramente estará en perfectas condiciones de acudir a su primer informe de Gobierno municipal.

Comento que el próximo viernes 28 de agosto en punto de las 11 de la mañana se estará realizando desde el auditorio municipal, una sesión solemne de Cabildo donde se entregará el Primer Informe de Gobierno al cuerpo colegiado de regidores y regidoras, síndico y secretario del ayuntamiento, informe que enmarca todos los movimientos, obras y acciones que se realizaron en los primeros 365 días de gobierno municipal, donde hay puntos importantes que informar cómo los 36 millones de pesos invertidos en obras públicas, la construcción de pavimentos, domos y muchas acciones más que informaremos al cabildo y a la sociedad a través de una transmisión en vivo de la mencionada sesión solemne de cabildo.

En el caso del Covid-19, dijo que la sesión solemne será solo para Cabildo, algunos representantes de los medios de comunicación y la representación del gobernador, no habrá fiestas ni reunión masiva como otros años, será algo muy austero porque los tiempos así lo marcan, “y en caso concreto de mi salud –dijo la alcaldesa- estoy muy contenta porque los especialistas epidemiólogos me dicen que para ese día ya mi cuerpo deberá de estar completamente libre del virus, y podré asistir de manera normar a cumplir con mi obligación de rendir el primer informe de gobierno, y esto será bajo las más estrictas normas de sanidad y cuidado de todos los asistentes”, recalco.

Concluyó Luly Martínez, que la ciudadanía de Cuencamé debe de estar tranquila, “pero el estar tranquilo no significa bajar la guarida, sí debemos de cuidarnos muchos, el virus llego a Cuencamé y nos está afectado, pero está en nosotros como ciudadanos detener los contagios, bajando la movilidad, usando el cubrebocas y salir lo menos de casa, no hay un brote alarmante, fuimos los policías y su servidora, y lo que sucede lo podemos controlar, pero no podemos bajar la guardia ni mucho menos exponer a nuestras familias”, puntualizo.