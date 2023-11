Alumnos de FACSA exigen justicia para compañeros acosados por catedrático

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Con la finalidad de exigir justicia para los estudiantes Anahí, Adriana y Carlos pertenecientes al plantel de la Facultad de Ciencias de la Salud (FACSA) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), así como exponer al catedrático y presunto abusador Omar "N", acusado de la grabación y posesión no consensuada de videos con contenido explícito de alumnos pertenecientes a dicha institución, la comunidad estudiantil realizó una marcha pacífica desde la Unidad de Medicina Ambulatoria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) #53 hasta la FACSA.

Alrededor de 250 estudiantes se reunieron desde las 09:00 de la mañana en la confluencia del bulevar Miguel Alemán y calzada Agustín Castro, afuera de la UMA 53 del IMSS, además denunciaron públicamente el encubrimiento por parte del jefe de carrera de psicología del mismo plantel, Efraín, quien aseguran protegió al catedrático acusado y ha decidido silenciar a los alumnos que han denunciado este comportamiento por parte de Omar en repetidas ocasiones.

Alrededor de 250 estudiantes participaron en la manifestación en Gómez Palacio / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Los estudiantes también señalaron que el director de FACSA ha callado ante la exigencia de los alumnos para que se haga justicia, por tal motivo ya no le tienen confianza.

Una joven estudiante, quien pidió anonimato por temor a represalias de los directores y académicos de la facultad, comentó que hace dos semanas se cometió un abuso y acoso sexual por parte del docente ya que una de las afectadas que acudió a un concurso en la capital de Durango se dio cuenta que había un cargador conectado en su baño y se le hizo extraño, buscó la marca del cargador y se dio cuenta que se trataba de una cámara espía.

Los estudiantes realizaron una marcha pacífica desde la Unidad de Medicina Ambulatoria del IMSS #53 hasta la FACSA / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Se analizó dicha cámara, que pertenecía al docente acusado, la cual contenía más de 30 videos, se le hizo del conocimiento a la facultad y no hicieron nada, por lo que se hizo la demanda por los tres afectados, "pero de FACSA lo único que hicieron fue suspender al jefe de carrera Efraín y correr a Omar, fue la única respuesta de la facultad, pero a partir de ahí se han presentado más casos y estamos exigiendo que se haga justicia", dijeron.

También solicitan que se implementen acciones de prevención, así como de actuar en contra de todos los docentes que han acosado a los edutiantes y no se hace nada.

También denunciaron públicamente el encubrimiento por parte del jefe de carrera de Psicología / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Los alumnos marcharon rumbo a la FACSA con pancartas con las leyendas, “los maestros son para enseñar, no para acosar", “justicia para mis compañeros”, “a los estudiantes se les enseña, no se les graba”, “lastima que la maestría y el doctorado no quita lo acosador”.

Señalaron que nos les convence cómo manejan los directivos de FACSA esta situación, señala que es un tema muy delicado y se están exponiendo más casos, "y su única solución es destituir a este personaje, pero queremos que se creen mas medidas de prevención y se atiendan e investiguen los casos de acoso que van saliendo y que la mayoría son por acoso sexual y hostigamiento, porque le están dando carpetazos, cuando ahorita ya está roto el circulo de confianza entre docentes y alumnos", finalizó.