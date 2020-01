Ambulantaje afecta al comercio establecido

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM). Varios de los comerciantes del mercado municipal José Ramón Valdés, no tuvimos las ventas que esperábamos tal y como estuvieron en años anteriores, pero si se incrementaron un poco, pero se deben reconocer que no para todos.

Lo anterior lo dio a conocer José Saenz Pardo quien tiene casi 30 años de comerciante de este Mercado, quien aseguro el ambulantaje afecta de manera considerable al comercio establecido esto no es de esta temporada ha sido de siempre de años atrás.

Así mismo comento que las reubicaciones no son una solución, ya que las que se han llevado a cabo no han funcionado y los comerciantes ambulantes se regresan a sus puntos en las calles del centro de la ciudad.

Dijo el locatario del mercado José Ramón que Algunos comerciantes de diferentes productos se ven afectados por grandes establecimientos, ya que no pueden ni tienen la capacidad económica para competir con ellos y que desafortunadamente han instalados sus negocios frente a este centro de abasto popular.

Comentó Saenz Pardo “las ventas no fueron las esperadas, algunos tuvimos leves incrementos, pero no todos y algunos ramos de comercios si se vieron afectados que en algunos casos no recuperaron ni la inversión económica realizada para esta temporada navideña que está por concluir”.

Pero esta baja en las actividades comerciales no son privativas de Gómez Palacio, esto debido a por los diferentes medios de comunicación, los comerciantes de otros municipios de la región lagunera, de Durango y de otra entidades pasan por la misma situación esto es derivado de las acciones implementadas por el gobierno federal.