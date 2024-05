Villa Juárez, Durango (OEM).- “Queremos que este llamado llegue a hasta ellos y que vengan a solucionar este problema de la luz”, expresó de manera textual, el presidente de la Villa, José Guadalupe Facio Guerrero.

El habitante de esta localidad detalló que no es posible que estando tan cerca de una sub estación no cuenten con el suministro de energía eléctrica en Ciudad Juárez, sobre todo porque hay personas de la tercera edad y menores que dependen de este vital servicio.

Apagones en Villa Juárez dejan como saldo a más de 300 familias afectadas / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“Realmente son tres días, hay tienda, hay carnicerías que están afectadas, hay 300 familias afectadas, por qué no vienen, por qué no nos escuchan”, añadió.

Comentaron que en un primer contacto les argumentaron que los transformadores con los que cuenta el poblado no tienen la capacidad suficiente para abastecer de energía en general, aclaró que no es todo Villa Juárez sino ciertos sectores que suman alrededor de 300 familias.

“Desde Gómez viene la luz eléctrica de nosotros, aquí en la Termoeléctrica no, aquí producen energía pero para vender no para abastecer al perímetro que colinda con el resto de las comunidades”, expuso el inconforme.