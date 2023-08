NUEVO IDEAL, Dgo. (OEM).- Las personas que no tengan el sustento sólido para solicitar asilo político en Estados Unidos de América debe evitar hacerlo, para no provocar problemas en caso de ser rechazada la solicitud.

Así lo señala Manuel Zurita Chávez, asesor migratorio de Nuevo Ideal, quien indica que muchas personas, especialmente de las comunidades rurales del municipio, están solicitando a través de una aplicación de llamada CBP One una cita y presentarse en la frontera para pedir asilo político.

"Desde nuestra experiencia, perspectiva y conocimiento, a través de de abogados de migración de Estados Unidos y otros países, este es un recurso que no se recomienda porque aplica para países que están sufriendo extrema violencia, como en medio oriente, en Latinoamérica a Cuba, Venezuela, Colombia, inclusive El Salvador, entre otros", destaca.

Está aplicación solo aplica para personas que sufren un tipo de persecución, que puede ser política, religiosa, preferencia sexual, "en México no hay persecución de esa manera, todavía; es muy probable que sí esté ahí, pero si las personas".

Asesor migratorio alerta sobre trámite de asilo político en EU

Manuel aconsejan a las personas para que tengan cuidado en hacer uso de este recurso y de presentarse en la frontera, porque finalmente quienes no tienen algún antecedente sí les permiten la entrada pero condicionados a vivir en cierto lugar, "les dan su permiso de trabajo y les colocan un brazalete en su pie para tenerlos localizados a cada momento".

Además los aplicantes a este proceso pueden tardarse hasta tres años hasta que un juez de migración determine la situación y revise las evidencias para ver si existe la posibilidad de que se pueda autorizar ese permiso.

Asesor migratorio alerta sobre trámite de asilo político en EU

"No estamos desanimando a la gente, solo les estamos diciendo que si ellos tienen evidencias necesarias, fuertes, sólidas, que puedan determinar que su caso pueda ser aprobado, entonces que lo hagan; si no lo tienen es mejor no hacer el trámite, porque en caso de que el juez determine que fue una petición de asilo presentada de manera frívola no hay perdón disponible para un futuro, la persona que realmente quiera y pueda tener la oportunidad de arreglar sus documentos legales a través de una residencia permanente, por petición de un hijo que sea ciudadano estadounidense u otro tipo de visa como de turismo, estudiante o de trabajo", explicó el asesor.

Además de que el antecedente demuestra también que el 98 por ciento de las solicitudes de asilo son negadas, a nivel Estados Unidos.

El rechazo representará al solicitante que no pueda hacer de nuevo una petición en un futuro, porque no hay ese perdón disponible. Si la persona ya no tiene necesidad de volver a ese país o no tiene intención de ir, como mexicanos tenemos mucha familia allá; por ser vecinos de este país y en algún momento de la vida vamos a requerir, porque nuestro hijo, hija arregló sus documentos y residen allá y uno como padre tiene el anhelo de convivir con sus hijos ya no se le permitiría ingresar de nuevo al país.

Asesor migratorio alerta sobre trámite de asilo político en EU

Si por alguna razón una persona que hizo la solicitud y ésta fue rechaza y posteriormente por su cuenta pasa de manera ilegal y estando allá es detenido por la autoridad migratoria, lo pueden enjuiciar por haber sido deportado y volver a ingresar, "puede ser un castigo de hasta dos años de cárcel y entonces lo regresan".

En el municipio Nuevo Ideal se ha presentado varios casos, especialmente en las comunidades, "solo quiero alertar a la comunidad de que hay que buscar diferentes esquemas para poder ir a ese país, asesorarse con quienes tengan el conocimiento y busquen la mejor manera de acomodarse", concluyó.