Asistencia mínima el día del Padre en el Panteón San Pedro de los Ángeles

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Con una asistencia mínima a comparación de un 10 de mayo, se vivió en el panteón San Pedro de los Ángeles de el municipio de Guadalupe Victoria, donde la presencia de los familiares a visitar la tumba de sus padres es mínima a comparación del día de la madre.

Los mismos familiares entrevistos en este campo santo , reconocieron que la asistencia de las familias es mucho menor a la del día de la madre, e incluso mencionaron que para el día 10 de mayo se realiza una misa a las 12 del mediodía, y para el día del padre no se tiene ninguna celebración, hasta en eso dijeron, se nota que no se celebra con la misma emoción a la mamá que al papá.

Motivos puede haber muchos, dijeron los entrevistados, "la mamá es un ser que da todo por los hijos, y cada vez que hay un problema, queja o cualquier cosa, todos corremos al concejo o cobijo de la madre, el padre es el proveedor en el hogar, su trabajo y presencia es muchas veces hasta incomprendida, pero no se le ve, o cuando menos hace años, como el hombre fuerte, que no sabe dar una caricia a los hijos, que no sabía cómo decir palabras bonitas o de amor, hoy las cosas son diferentes, pero a los padres de otras generaciones pasadas se les veía con respeto y no tanto con ese amor desbordante de una madre".

Para el 10 de mayo se pueden ver hasta comerciantes a las afueras del panteón, músicos ofreciendo sus servicios por las tumbas, prácticamente una romería, pero para el día del padre la presencia de la familia es mucho menor o con menos tiempo, hay quienes acuden a dejar unas flores y se regresan a seguir sus actividades familiares, y el 10 de mayo las familias acuden a comer, a convivir en el Panteón al lado de las tumbas, pero esa es la manera de vivir un día del padre, con menos algarabía y menos presencia, o festejo.