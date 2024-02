¡Atención padres! expertos recomiendan que los niños observen el eclipse solar

Gómez Palacio, Dgo.- (OEM).- En una conferencia ilustrativa sobre todo lo que enmarcará el eclipse solar el próximo 8 de abril, donde el epicentro será el municipio de Nazas, expertos del Grupo Astronómico BACAB A.C., recomendaron tanto a padres de familia como a docentes no encerrar a las y los niños, sino más bien capacitarse para que los pequeños disfruten de este importante acontecimiento.

Ernesto Cobos, presiente del Grupo Astronómico ACAB A.C. en la región lagunera de Durango, instó a informarse y no caer en “leyendas urbanas”, que lo único que provocan es el pánico y psicosis sin fundamento, además, indicó que los lentes especiales deben contar con el filtro Welder del número 10 al 14.

Ernesto Cobos, presiente del Grupo Astronómico ACAB A.C. en la región lagunera de Durango, instó a informarse y no caer en “leyendas urbanas” / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

“Tenemos una manera distinta de ver el eclipse cuando ustedes pueden programar una serie de actividades, vamos a ver que se oscurece pero no sólo eso, no sólo vamos a ver que se oscurece, no sólo vamos a ver que se hace de noche, sino que hay una serie de eventos de luz y sombra que ocurren y acontecen durante los eclipses que difícilmente les hacen de su conocimiento a los niños”, apuntó.





Puntualizó “si primero les enseñamos y les decimos cómo deben de hacer las cosas, cómo deben de cuidarse, ahorita yo les manifesté que filtros de soldador sombra 14 forma económica, todos en cualquier ferretería tienen la norma ISO que es lo mejor para observar”, expuso.

Además, aclaró que hay que tener cuidado con quienes ya que "están comercializando industrialmente los lentes que no cuentan con la norma y eso se debe tomar en cuenta”, indicó.

Finalmente recordó que los menores de edad que van a disfrutar del fenómeno sean acompañados por un adulto y a su vez, estos es importante se capaciten para que con toda seguridad puedan contemplar un acontecimiento que se volverá a repetir hasta en más en 100 años.