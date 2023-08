GOMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- La iniciativa que proponen en el Congreso de la Unión para aumentar de 15 a 30 los días de aguinaldo en la Ley Federal del Trabajo, es un duro golpe a los empresarios, tomando en cuenta que se aumentado el salario mínimo de una forma considerable, las vacaciones al doble, pero más que nada, esta propuesta impositiva del gobierno federal, tiene fines electoreros.

Así lo expresó el empresario lagunero, Oswaldo Santibáñez García, quien expuso que de tener este aumento de 15 días a 30 días de aguinaldo, los más afectados serán las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, pero hay que resaltar que las Mipymes representamos el 97 por ciento de la fuerza productiva y que contratamos mano de obra en México,

Expuso, “Hay una situación muy compleja que estamos atravesando en el país, que por una parte la recuperación económica después de la pandemia, apenas estamos alcanzando los niveles que teníamos antes de la contingencia sanitaria, por lo tanto, la recuperación aún no ha sido de una forma firme para poder echar las campanas al vuelo”.

Aumentar los días de aguinaldo será un golpe a los empresario: Oswaldo Santibáñez./ Foto: archivo | El Sol de Puebla

Pero, por otro lado, el tema de la carga impositiva que ha puesto el gobierno federal a los empresarios, ha sido brutal, la alzas en los distintos rubros han sido sumamente fuertes y toda la carga tributaria y el compromiso con los trabajadores prácticamente ha sido endosada a la parte patronal.

“Si bien es cierto, nosotros estamos buscando las mejores condiciones laborales para nuestros equipos de trabajo y nuestro personal, también es cierto que la economía, los costos de los energéticos y otra suma de insumos no nos permiten poder alcanzar mejores prestaciones, de ahí que, en este caso, estos 30 días que proponen, es un duro golpe a los empresarios, tomando en cuenta que se ha aumentado el salario mínimo de un 15 a 20 por ciento anual”, dijo.

Imagen ilustrativa | Aumentar los días de aguinaldo será un golpe a los empresario: Oswaldo Santibáñez./ Foto: Cortesía | Pixabay

Cabe mencionar que el salario en promedio anual es de un 15 al 20 anual, más aparte, el período vacacional también aumento al doble y ahora esto de querer aumentar al doble los días para el aguinaldo, hace que se siga encareciendo la productividad, señaló.

“Una de las cuestiones que estamos viendo, es que todo se está centrando básicamente a que los empresarios absorban esos compromisos y el gobierno federal no ha hecho ni un solo compromiso de apoyo con el sector empresarial, sino al contrario, han desaparecido los apoyos a las Pymes que representamos el 97 por ciento de la fuerza productiva y que contratamos a la mano de obra en México, se desaparecieron todos los apoyos al emprendedurismo, también una serie de financiamiento que antes podíamos tener acceso los pequeños y medianos empresarios y que hoy con las tasas de interés tan altas que se tienen pues el poder pensar en apoyos financieros para poder expandirnos es prácticamente nulo”, señaló.

Imagen Ilustrativa | Aumentar los días de aguinaldo será un golpe a los empresario: Oswaldo Santibáñez./ Foto: Cortesía | Pixabay

Es por ello que por toda esa serie de situaciones, es una propuesta que una vez más lo vemos con un tintes electorero nada más y no está encaminado realmente a buscar soluciones de fondo para ir mejorando de la mano a las empresas y los obreros.

Además, traerá como consecuencia que cada vez más, se va a ir pasando muchos negocios a la informalidad, una informalidad que le está costando mucho a México, que no genera impuestos, no paga seguro social y es una serie de ingresos que el gobierno federal deja de percibir, pero que es derivado de este tipo de prácticas, que insisto, pareciera que nada más va enfocado a un tema electoral.

El empresario lagunero añadió, si se quisiera realmente beneficiar más a los trabajadores, pues a lo mejor explorar el reducir el ISR (Impuesto Sobre la Renta) que se le descuenta, hacer un esquema donde las empresas también tengan ciertos beneficios y no se les cargue la mano únicamente a los empresarios, tiene que haber un equilibrio, porque si no, la soga se va a reventar en un momento y esto va a causar problemas más serios como el cierre de negocios, que insisto, aún no terminamos de recuperarnos después de la pandemia .

Lamentablemente, el gobierno federal cómodamente está nada más cargando la mano a la iniciativa privada en vez de tratar de solventar este tipo de situaciones.

“Nosotros queremos ver el bien de los trabajadores, incluso ahorita con la escasez de mano de obra que hay, obviamente nosotros buscamos esquemas de apoyos, de incentivos para retener nuestro personal, pero en prácticas de este tipo de forma impositiva de parte del gobierno, es algo que no beneficia directamente tanto al trabajador, sino más bien está encaminado a temas electorales”, dijo.

Para concluir, Oswaldo Santibáñez hizo un llamado para que el gobierno federal retome en este último año que le queda de administración, para que cierre por lo menos de forma decente y que se genera una estabilidad económica más sólida en el país.