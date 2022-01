Aumentó la recaudación económica en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- La recaudación económica que se ha reflejado en el primer mes de 2022, a comparación del mismo mes de 2021, ha sido superior a la actual, y sobre todo la presencia ciudadana ha sido muy marcada todos los días hábiles del mes de enero en el municipio de Guadalupe Victoria, Durango.

Así lo informó el recaudador de rentas de este municipio, Iban de la Cruz Avalos, quien señaló que desde el primer momento que el gobernador José Aispuro Torres anunció un 25% de descuento en el refrendo, la cantidad de personas aumentó y hasta la fecha la gente que hace filas a las afueras de las oficinas para pagar sus impuestos no disminuye, ha sido excelente la respuesta del contribuyente.

Comentó que el anuncio que también realizara Aispuro Torres, de continuar con el mes de febrero con el mismo descuento, es una excelente noticia para los contribuyentes que por sus trabajos o por ver las largas filas creen que no van a alcanzar, ahora tienen el mes de febrero también para programarse y poder aprovechar este descuento.

Reconoció que si bien el 25% de descuento significa menor ingreso, también representa mayor afluencia de ciudadanos para realizar sus pagos, "se deja de recibir económicamente hablando por dicho descuento, aumenta por la cantidad de personas que acuden a pagar, y en este 2022 el incremento económico ha sido muy importante, así lo marcan los indicadores internos de los sistemas, la recaudación en buena, como también es muy buena la presencia ciudadana a pagar sus responsabilidades tributarias", dijo.

Respecto al anuncio del programa de "Borrón y cuenta nueva" que hizo el gobernador, señaló que aún no se les han dado los mecanismos, no se les ha informado cómo y cuándo iniciara, lo que se dijo es que sea muy bueno para muchos propietarios de automóviles que por una u otra razón por años no han podido ponerse al corriente.