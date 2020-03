Autoridades de Poanas recorre calles para exhortar a quedarse en casa

CD. VILLA UNIÓN POANAS DGO. (OEM). –Los habitantes de este municipio están ya viviendo una semejanza de “Toque de queda” implementado por las autoridades municipales, ya que los elementos de la Policía y Tránsito municipales recorren las calles y avenidas invitando a la ciudadanía a meterse a sus domicilios para prevenir el contagio del Covid-19.

Comentaron personas de la misma administración municipal que no se maneja como un toque de queda oficial, ya que no hay algún horario que se deba de cumplir para andar en la calle, pero si andan las autoridades policiacas recorriendo las calles y avenidas, también en las comunidades, y donde se encuentran grupitos de cuatro o cinco personas, llegan y los invitan a que se retiren a sus casas, explicándoles la problemática de esta enfermedad que pudiera expandirse si no se tiene el cuidado necesario.

Mencionaron que por andar en la calle a la hora que sea, no se ha detenido a nadie ni se hará de momento, sí, reconocieron, los aborda la unidad de seguridad pública para pedirles que si no tienen algún asunto importante que resolver, se resguarden en su domicilio, se les entrega un tríptico y se les explica que el virus a nivel mundial es un grave problema y se debe de tomar con mucha madurez, de ahí la invitación a que no salgan de su vivienda, o que se salga solo para los temas muy necesarios.

De la misma manera se mencionó que el pasado fin de semana fueron los elementos de la Guardia Nacional quienes hicieron este mismo recorrido por las calles, pidiendo a la ciudadanía resguardarse en su domicilio, no se permite la estancia en plazas públicas, jardines o campos deportivos, así como tampoco que se reúnan grupos de personas a ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, es en este tipo de casos donde se solicita se retiren de inmediato a su domicilios, dejando en claro que esta acciones lleva como único interés salvaguardar la salud de las familias de Poanas.