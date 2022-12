Ayuntamiento de Guadalupe Victoria pagará en tiempo el aguinaldo

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- El Ayuntamiento está preparado para realizar el pago puntual de las prestaciones de fin de año a los trabajadores de este municipio, ya que desde el 1 de septiembre de 2022 se trabajó en un ahorro especial para estas fechas.

Así lo informó el alcalde David Ramos Zepeda, quien detalló que desde que inició como presidente municipal de manera inmediata giró instrucciones al tesorero municipal para crear una cuenta donde se pudiera tener una ahorro económico, "el cual no se toca porque es para cerrar el año con las prestaciones de todos los trabajadores municipales, de ahí que a estas fechas no se preocupa por dicho pago, pues se previo con tiempo y ahora se esta en condiciones de pagar de manera puntual", declaró.

David Ramos Zepeda, alcalde de Guadalupe Victoria, Durango / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Pero reconoció que el buen manejo que hiciera económicamente hablando su antecesor le permitió poder tener cierta tranquilad en las finanzas municipales, "porque se atendió lo más necesario en la ciudadanía y a su vez permitió tener ese ahorro económico para atender esta obligación de la parte patronal, las prestaciones de fin de año a los trabajadores municipales", señaló.

Municipios Garantizado el pago de aguinaldos a los trabajadores de la educación de Durango

Respecto si todos los funcionarios han cumplido con las expectativas que tiene como alcalde indicó que sí, "todos realizan su mejor esfuerzo para brindar un mejor servicio al pueblo de Guadalupe Victoria", sin embargo no descartó que a inicios de 2023 se realice un profundo análisis de cada departamento, para así tomar las decisiones necesarias.

Finalmente aseguró que a David Ramos no le tiemblan las corvas para tomar decisiones, "si se tiene que dar de baja a gente que no esta cumpliendo, se van, porque ya les dimos la oportunidad con un trabajo que demanda mucha entrega para cumplir las necesidades que tiene Guadalupe Victoria, si no pudieron con el cargo o si pensaron que era venir a cobrar sin hacer anda, están equivocados”, puntualizó.