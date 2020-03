Baja 50% venta en negocio de comida rápida en Canatlán

CANATLÁN, DGO.(OEM).- Hasta en un cincuenta por ciento ha disminuido la venta en restaurantes de comida rápido y pastelería, informó el empresario Antonio Herrera Almodóvar.

Dijo el propietario de la tienda con más tradición en la venta de pizza en ciudad Canatlán que las ventas están muy bajas y la gente fluye poco a poco; alguna gente no toma en cuenta las medidas de seguridad y otras sí .

Respondió que la disminución tiene una semana, aproximadamente, derivado del tema del Covid-19.

A diferencia de lo que pudiera pensarse, por el tema de la cuarentena que toma mucha gente, el servicio a domicilio es poco y la gente sigue acudiendo al local.

Respecto a las medidas tomadas dentro del local comercial, respondió que se ha disminuido a un 25% el número de las mesas y se ha puesto distancia entre ellas, aplicando productos de limpieza y desinfectantes cada vez que es una mesa desocupada y dándole al cliente antibacterial para aplicarse en manos.

Además, el personal trae tapabocas y lavado de manos continuamente, además, a cada empleado que ingresa al inmueble se le ofrece aplicación de antibacterial para poder empezar sus labores.

Dijo que la sana distancia no es muy aplicada por la gente, -en sí la costumbre higiénica no es muy común-, pues aún no se apegan o acostumbra a ella, a pesar de la situación emergente y preventiva que se vive, terminó diciendo.