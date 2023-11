RODEO, Dgo. (OEM).- En Rodeo no tuvo mucho eco el programa El Buen Fin 2023, no pega mucho en los municipios del medio rural, coincidieron comerciantes de los rubros de ferretería, refaccionaria y paletería.

Entrevistados por separado, mencionaron que fueron cuatro días que en tema de ventas no marcaron diferencia, ni en los que ofertaron productos ni tampoco en quienes hicieron algún descuento por iniciativa propia.

Job Delgado Rodríguez, reconocido comerciante y ex Gobernador del Club de Leones dijo que cada año participa en el Buen Fin con algunos productos y si despegó un poquito la venta en los días que se realizó el programa, sin embargo, reiteró que esto tiene mayor atracción en las grandes tiendas de la ciudad de Durango o la región lagunera.

Baja participación en Rodeo durante el Buen Fin / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Éste no es relevante en los municipios del medio rural, sobre todo porque esos días no son los que se tiene la presencia de las personas que son quienes hacen la diferencia en el comercio y son los paisanos, dijo Delgado Rodríguez en entrevista realizada este frío martes en la cabecera municipal.

Por su parte, Sergio Martínez, propietario de una refaccionaria, respondió que no participó ni lo ha hecho en el referido proyecto que se realiza en el país, mencionando que en lo personal busca dar el mejor precio de manera permanente.

Detalló que en su negociación la temporada alta se tiene en los meses de noviembre y diciembre; anteriormente era sólo el último mes del año, pero a partir de que hay contrataciones de trabajadores para ir a laborar a los Estados Unidos de América y éstos regresan a finales de octubre o el mes de noviembre, entonces las ventas se incrementaron en los meses 11 y 12 del año. Ellos son quienes hacen la diferencia en el comercio local, destacó.

También con su negocio frente a la avenida principal de Rodeo, la Maximiliano Silerio Esparza y/o carretera federal 45 Panamericana, Matías Segovia Enríquez destacó que en el ramo paletero no hubo programa Buen Fin, que al no ser las paletas, la nieve o aguas frescas productos de primera necesidad no entra al BF.

Coincidió con su vecino Sergio en el sentido de que los mejores precios a los productos hay que buscar mantenerlos de manera constante, además de que estos meses últimos del año no son los más socorridos para el rubro que maneja.

Para nosotros las mejores temporadas del año en lo que se refiere a ventas son la Semana Santa y el período vacacional de verano, cuando también se tiene llegada de paisanos y el calor se hace sentir en mayor proporción que actualmente, terminó diciendo.