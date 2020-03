Bajan ventas en carnicerías de hasta 50%

CD. GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Las carnicerías de esta cabecera han registrado disminución de ventas hasta de más del 50 por ciento en los primeros días de aislamiento social, pero no solo es por el covid-19, se viene arrastrando un año sumamente difícil, reconocen tablajeros.

Entrevistado el carnicero Jesús Villarreal, señalo que desde hace aproximadamente 12 días empezaron a sentir muy fuete una baja en las ventas de su producto, si reconoció que en los últimos cuatro a cinco días ha sido por el problema del covid-19, que se le pide a la gente no salir de sus casas, pero días atrás ya se venía sintiendo la baja de las ventas y esta es por la difícil crisis económica que vive la región de los llanos.

Recordó que el año anterior, el 2019, fue un año donde no hubo cosecha de frijol y los comerciantes sabemos –dijo- que la falta de cosecha la vamos a sentir en las ventas del siguiente año, y ahorita es cuando se empieza a sentir y muy fuerte la crisis económica por la falta de agua en su momento para las cosechas, y si a eso le agregamos lo que se vive actualmente de la pandemia del coronavirus, es un golpe económico muy fuerte para todo tipo de comercio, incluida la venta de la carne, recalco.

Menciono Jesús Villarreal, que en el caso de ellos no pueden dejar de trabajar, no pueden cerrar su negocio porque son productos perecederos, es carne que se debe de buscar que este saliendo para no correr el riesgo de que se afecte con el calor que ya se comienza a sentir, así como también se vive al día, se ocupa de las ventas diarias para que les quede algo y con ello poder seguir manteniendo a la familia, darse el lujo de cerrar es muy delicado, puesto que las deudas no esperan, los impuestos y los proveedores tampoco, hay que pagarles en tiempo y forma, de ahí que mínimo hay que seguir trabajando esperando no ser afectados en su salud por el virus.