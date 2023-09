GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -Los vendedores de adornos con motivo del mes patrio, informaron que, a seis días de haber iniciado el mes de septiembre, sus ventas lamentablemente son casi nulas, aseguran debido al tiempo que tienen en el giro cuando un año les puede ir bien en sus ventas, y "cuando está casi tronado el comercio".

Te puede interesar: Intensifican trabajos de alumbrado público en el municipio de Poanas

Justino Antonino, vendedor ambulante originario de Toluca, detalló que ya tienen muchos años trabajando en el estado de Durango, cambian de mercancía y de municipio según la época del año, y normalmente el mes de septiembre en la región de los llanos, con cabecera en Guadalupe Victoria, es un buen mes para la venta, la ciudadanía busca mucho los adornos para los vehículos, banderas para las casas o hasta vestimenta para los niños.

Reconoció Justino Antonino, con mucha tristeza reflejada en su rostro, que, a los primeros seis días de septiembre, no hay ventas, "siempre los días fuertes para la venta de adornos es los primeros días del mes antes del 15 de septiembre, entrando el mes y comienza la venta buena, hoy no hay nada de venta, hemos tenido días que no vendemos una sola banderita de 30 o 50 pesos, no sacamos ni los gastos de traslados", recalcó.

Bajas las ventas de adornos patrios en la región de los llanos / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Conocedor del comercio ambulante, comentó que ya les ha tocado vivir años difíciles en la región cuando no hay lluvias, cuando no hay cosechas o esperanza de ellas, hoy no hay lluvias, no se tiene sembrado nada y eso repercute en todo, hasta en la compra de algún adorno por el mes patrio, “terminando el mes de septiembre y cambiamos de mercancía, llegan los de día de muertos o navideños, pero todo pinta para que sea igual, muy malas ventas por la falta de dinero en la ciudadanía”, apuntó.

aseguró que para ellos como comerciantes ambulantes, el problemas es mas grave y delicado, porque no son sujetos de créditos, de ayuda de gobierno o de alguna organización, porque van de pueblo en pueblo y si venden tienen para comer y surtir mercancía nueva, si no venden, no pierden su mercancía, pero a veces no sacan para la comida del día, “para los vendedores como nosotros no hay apoyos del gobierno, y es entendible, ni modo de pedir ayuda al gobierno de Victoria, nos va a decir que mejor ayudan a los locales, y es normal”.

Antes de tener la venta de septiembre con todos los adornos y vestimenta para niños del mes patrio, ofrecieron a los ciudadanos artículos de limpieza, escobas, trapeadores, franelas y todo tipo de estos artículos, las ventas estuvieron muy bajas, "con septiembre vamos muy mal, y en los meses siguientes no se ve que nos vaya a ir mejor, no hay cosechas, no hay dinero y eso nos pega a todos por igual", finalizó.