Benítez Ojeda aspira a ser gobernador de Durango

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Con honestidad, decisión, experiencia y visión de lo que Durango necesita, el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda reiteró su deseo de ser el candidato de la alianza del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democratica (PRD) a la gubernatura de Durango.

"Si quiero ser, aspiro a ser el candidato de la alianza que formemos entre el PRI, PAN y PRD y con el voto ciudadano ganar la confianza para ser gobernador, lo sostengo en función de la militancia y la carrera que tengo, sobre todo por dos hechos fundamentales que están a la vista de todos, mi honestidad y capacidad y experiencia", respondió.

Asimismo destacó que se trata de ver quién tiene la posibilidad, no solo de ser el más popular y ganar sino también que hará buen gobierno, los ciudadanos de Durango merecen buenos gobernantes.

El día de ayer estuve en entrevista muy amena con Marco Antonio Rodríguez Ruiz, columnista del periódico el Sol de Durango. #DurangoSíPuede pic.twitter.com/1q07hfQc3o — Enrique Benitez (@EnriqueBenitezO) November 19, 2021

“Quiero poner a disposición de Durango mi experiencia de muchos años, conozco la política, se dónde están los recursos, sé qué puertas tocar, se qué hay qué hacer para que el Estado camine y avance; tenemos todo un, potencial y no lo hemos sabido aprovechar”.

Tengo 36 años en el PRI y 52 de edad, comencé muy joven, con amplió recorrido en las diversas funciones y labores tanto en el Partido Revolucionario Institucional como en el servicio público en los tres niveles de gobierno y también tiene 26 años como catedrático en la Facultad de Derecho, hoy Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, de la que egresó y tiene Maestría y Doctorado. Imparte clases en Universidades privadas, detalla al hacer un análisis de su recorrido en la vida política.

Agregó que no tiene riquezas, "no tengo propiedades, o tengo ranchos, no tengo restaurantes, no tengo negocios, vivo de mi trabajo y nunca he manejado dinero en mis funciones, a excepción de cuando fui presidente del PRI estatal estos últimos cuatro años; el recurso más fiscalizado en este país es el de los partidos, los vigila el Instituto Nacional Electoral y ahí están los informes, aprobados, auditados, no tuve ningún problema. En el PRI no había dinero, apenas teníamos la prerrogativa muy pequeña, que apenas alcanzaba para los salarios, mantenimiento del edificio y los servicios básicos", resaltó.

La gente debe tener gobernantes honestos, que no le hayan metido la mano al cajón, que no se hayan enriquecido, que no tengan cola que les pise. Me siento tranquilo porque soy un hombre honesto, algo que traigo de mi padre, que fue funcionario durante muchos años y ni una finca, ni un terreno, casa de campo o rancho tuvo, es de familia la honestidad, ser estudiosos, destaca el actual legislador local.

Luis Enrique Benítez Ojeda diputado local/ Foto: Cortesía | PRI

Se necesita a un gobernante valiente, que tome las decisiones que haya que tomar, que no le tiemble la mano, que aplique la ley, que restablezca a plenitud el Estado de Derecho, que le pueda generar al Estado condiciones porque no tiene miedo de enfrentar decisiones. Soy un hombre que toma decisiones, no postergo, no doy bola, no postergo, ni digo mañana o el año que viene, a ver si se puede. Hay que tomar decisiones desde el primer momento, responde al referirse al perfil de un gobernador.

Tomar decisiones ante el aislamiento geográfico del Estado, los pocos recursos y la gran dependencia que tenemos de la federación, el no haber aprovechado nuestros recursos, el seguir siendo una entidad donde no hemos abatido la corrupción, con zonas y regiones donde la delincuencia es la que manda y ha asentado sus reglas y para ello se necesita muchas decisiones valientes, de entrarle, de no tener miedo y entrarle, precisa al analizar el estado que guarda Durango.