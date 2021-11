Recursos llegan a quien los necesita, el verdadero sentido del PEF: Maribel Aguilera

Construir y aprobar un Presupuesto de Egresos Federal (PEF) tiene como base el Plan Nacional de Desarrollo para atender a un amplio sector de este país que aún vive en pobreza, ampliando programas sociales para que además lleguen directamente a quien los necesita, destacó la diputada por Durango Maribel Aguilera Cháirez, quien señaló que ese es el verdadero sentido del paquete económico recientemente aprobado en Cámara de Diputados.

Durante enlace telefónico previo a su participación en la sesión cameral que se verificaba en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la CDMX, la legisladora federal duranguense sostuvo una plática para los lectores y seguidores de las plataformas de El Sol de Durango, en la que señaló se ha dejado de beneficiar a una élite política que durante años manipuló la asistencia social a través del uso de los recursos a su conveniencia.

A Durango le corresponderán poco más de 32 mil millones de pesos en Gasto Programable / Foto: Cortesía | @MaribelAguilera

Asimismo hizo énfasis en que la aprobación del PEF 2022 fue con base en las necesidades del pueblo y no para satisfacer a clases privilegiadas formadas por el “PRIAN”.

Explicó que a Durango le corresponderán poco más de 32 mil millones de pesos en Gasto Programable, además serán invertidos 11 mil millones en el programa Agua Saludable para la Laguna con beneficio a 1.6 millones de personas en Durango y Coahuila.

También, con ciertos ajustes, se tiene contemplada la construcción de la presa Tunal II, cuyo costo estimado es de tres mil 500 millones de pesos, “esos son algunos de los beneficios que traerá este presupuesto para la entidad”, detalló en su diálogo la legisladora integrante del grupo parlamentario de Morena.

“Este paquete económico aprobado la madrugada del pasado lunes sigue teniendo como prioridad a quienes realmente lo necesitan, incluso hubo incrementos importantes para programas como la pensión a adultos mayores, Jóvenes construyendo el futuro, Sembrando vida, respaldo para servicio de guarderías a madres trabajadoras y otros. Aquí lo fundamental es que la entrega es directamente y sin intermediarios que en el pasado hacían mal uso del recurso”, puntualizó.

Local Maribel Aguilera se registra como precandidata al gobierno de Durango

Señaló que a través de la 4T se rescata al país, a través de grandes inversiones en el sector salud para lograr que hasta ahora cerca del 90% de población tenga por lo menos su primera dosis de vacuna anti Covid en forma gratuita, además al ampliar el presupuesto se tiene una mejor cobertura de atención médica y garantizar el abasto de medicamentos.

"El motivo por el que están molestos los diputados de oposición es sencillo, simplemente ya no se aprueba dinero para sus lujos y gastos innecesarios; incluso en la Cámara de Diputados hubo un recorte por 125 millones de pesos; a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tres mil millones; y casi cinco mil menos se le darán al INE. Es posible trabajar con menores recursos, solo dejando a un lado los privilegios a que han estado acostumbrados por años", destacó Aguilera Cháirez.

Insistió la entrevistada en que esta aprobación del PEF no afectará a Durango, sino por el contrario, representa un incremento superior al 8.3% con relación al año pasado en lo que es Gasto Programable.

Además la representante por Durango en la Cámara baja, aseveró que no está descartada la construcción de la presa Tunal II; ella como integrante de la Comisión de Infraestructura Hidráulica trabaja con la Conagua para que se haga posible, pues a pesar de que no hay recursos etiquetados, se tiene contemplada, aunque es necesario hacerle ajustes al proyecto con la salvedad de que su terminación tendrá que ser antes de la salida del presidente del país para que no se dejen obras inconclusas como en el pasado.

Para concluir indicó que es una premisa en este gobierno federal plantear obras que se concluyan antes de que termine el sexenio, pues en el anterior hubo 300 inconclusas en todo el país y un ejemplo fue el Hospital General de Gómez Palacio que ya fue terminado en esta administración, concluyó.