Betzabé Martínez presenta plan de gobierno "Renace Gómez Palacio"

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Basado en cuatro ejes fundamentales para el desarrollo del municipio, la candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Betzabé Martinez Arango presentó su plan de gobierno que integra la visión de crecimiento para Gómez Palacio elaborado por las propuestas de la ciudadanía.

La noche del lunes, Betzabé Martínez se presentó en el centro de convenciones Posada del Río donde se tuvo una asistencia de unas 800 personas quienes conocieron el plan de gobierno que implementará si el voto le favorece el próximo 5 de junio, dicho plan está basado en cuatro ejes y que no sólo será para tres años, sino que trascenderá gobiernos municipales y son: Bienestar Social, Desarrollo Económico, Gobierno Eficiente y Honesto y Calidad de Vida para la Gente.

Betzabé Martínez explicó, “Renacer, en un plan de gobierno es valorar los talentos y habilidades de cada ciudadano, así como sus fortalezas, caminar dirigiéndose a un mismo destino".

Mediante propuestas que sean eficientes en el ejercicio de recursos, la ejecución de obras y acciones de desarrollo, la candidata de la alianza MORENA-PT-PVEM-RSP, resaltó, "Mi objetivo es que Gómez Palacio renazca, no se puede gobernar con ocurrencias, las decisiones deben ser previstas y planificadas, una planeación es la base más importante para resultados positivos".

Aseguró que hay posibilidad y la convicción de convertir a Gómez Palacio como el municipio más importante del estado con el apoyo en el mismo equipo al gobierno federal, municipal y estatal.

"Con esto vamos también a dejar atrás a los gobernadores que sólo veían por la capital, eso se va a acabar. Con nuestra próxima gobernadora Marina Vitela, La Laguna tendrá el lugar y la atención que merece", afirmó.

"Quiero enfocarme ampliamente en nuestro objetivo, que es el renacer de Gómez Palacio. Renacer, en un plan de gobierno es valorar los talentos y habilidades de cada ciudadano que va a intervenir y desde sus propias fortalezas, caminar dirigiéndose a un mismo destino", explicó.

Un banco de alimentos metropolitano, comedores escolares, huertos familiares, apoyo a la cultura, a la salud mental, a la vivienda y a la seguridad con la creación de una Policía Rosa, son parte de las propuestas que aborda el eje de bienestar social, donde el deporte tendrá prioridad con la Municipalización del Instituto de Cultura Física y Deporte.

En Desarrollo Económico destacó el fortalecimiento de los programas de las MIPYMES, profesionalización de productores locales, creación de empresas familiares a familias y el impulso a la mujer. Asimismo anunció programas para el desarrollo del campo y el impulso a la innovación con nuevas tecnologías.

Soy una mujer joven como una mujer preparada y para que ellos, sobre todos los de enfrente que dicen que no tengo experiencia, hoy les digo tienen razón, Betzabé no tiene experiencia en robarte, no tiene experiencia en traicionar y no tiene experiencia en abuso del poder, por eso les pido a todos ustedes que cuando salgan de aquí hagan una reflexión, para que este 5 de junio tomemos una decisión muy importante para decidir la vida de Gómez Palacio por 20 o 30 años y, por que nuestro municipio no puede renacer solo, es tiempo de qué la sociedad renazca y depende de todos y cada uno de ustedes, depende del acompañamiento que le den a nuestro partido esta próxima jornada electoral y que el voto sea masivo por Morena.