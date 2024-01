Lerdo, Durango (OEM).- A decir de la oficina del Bienestar en la Región Lagunera de Durango, han detectado de dos a tres casos de adultos mayores que han sufrido estafa y robos por parte de personas que gozan de toda la confianza de éstos que a su vez podrían ser sus propios familiares directos.

Ante el incremento de la pensión que llegará al doble para los adultos mayores en la Región Lagunera de Durango para estos días, Lorenzo Blanco, director de Bienestar Región 02 de Gómez Palacio, dio a conocer que por día, reciben hasta dos quejas diarias de beneficiarios de la Beca para la Pensión del Adulto Mayor por fraudes o robos de su dinero.

Bienestar detecta casos de robo a adultos mayores por sus familiares / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“También hay que ponerse listos, todos nosotros los que tenemos abuelitos o papás porque hay casos que como que les clonan algunos autoservicios, lo que nosotros detectamos en Hidalgo, de hecho ayer un compañero me dijo es que los adultos fueron a hacer una compra en un establecimiento, después en este bimestre el adulto fue a cobrar sus seis mil, le tocaba antier y no tenía el dinero, y en el estado de cuenta sale que ya le hicieron retiros en varias terminales pero pues otra persona, el adulto mayor estaba en Estados Unidos; hay que acudir bien con los adultos mayores a ayudarles a cuidar porque a veces la misma familia les quita el recurso”, señaló.

Precisó hay que tener cuidado sobre este tipo de casos, “han venido adultos a preguntar que por qué no les cae la pensión si ellos tenían en Bancomer, en el estado de cuenta aparece que les ha caído normal; nada más que quien les ayuda les reporta que nunca les ha caído, que solo les ha caído su pensión del trabajo”.

En cuestión sobre cuántos casos han recibido, el funcionario confirmó que son de dos a tres casos diarios de este tipo, son entre 30 a 60 casos de estos.

Reiteró que el depósito si aparece, lo que no aparece es el completo del recurso económico, porque “si está el depósito, pero yo voy y le digo al adulto, sabe qué, solo le cayeron sus tres mil de su pensión normal, pero como ellos no saben, confían en mí, la Secretaría del Bienestar solo puede recomendarles a los adultos que denuncien, que hablen con el familiar porque ya escapa de nuestra jurisdicción pero muchos no denuncian porque está entre sus familias”, añadió.





Agregó que en Lerdo van alrededor de 9 casos, que no recibieron su tarjeta pero estaban cobrando por ellos, exhortó a que es en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), donde pueden presentar también la queja.

Otra de las recomendaciones es que los adultos mayores acudan a la ventanilla para que el trato sea directo, además de cancelar la tarjeta con un formato especial para que esperen a que les lleguen una reposición.