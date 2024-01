Esteban Villegas y Lety Herrera realizarán obras de drenaje

Gómez Palacio, Durango (OEM).- El gobernador del Estado de Durango, Esteban Villegas Villarreal, acompañado por la alcaldesa de Gómez Palacio, confirmó que para este año 2024 habrá obras prioritarias como lo son el drenaje pluvial y la pavimentación de diversos sectores del Municipio.

Te recomendamos: Entregan obra de ampliación de drenaje en el Paraíso Villa Unión

En el marco de su visita a la Región Lagunera, el mandatario estatal confirmó que en la entrega de diversos apoyos como lo fueron aparatos ortopédicos, material para construcción, equipamiento a los cuerpos de seguridad así como la pavimentación del acceso principal del Fraccionamiento San Antonio; la inversión osciló en aproximadamente 26 millones de pesos.

“Gómez Palacio tiene un rezago en muchas cosas, pero entre las más importantes y que nadie le ha querido entrar porque son obras que no se ven, es en el tema del drenaje, venimos de una colonia donde ya no existe el tubo del drenaje, y se filtra el agua negra a las casas, y se empiezan a humedecer por abajo, eso ya no puede pasar”, sostuvo.

Reconoció que si se quiere tener a un Gómez Palacio de nivel “necesitamos entrarle desde el fondo, vamos a tener una reunión con todo el equipo de Leticia Herrera porque le vamos a entrar a dos temas y ustedes lo van a empezar a notar de volada; al drenaje en diferentes lugares, vamos a empezar por donde está más complicado y un programa agresivo en el tema de pavimentación de calles”, agregó.

Dijo que esta obra será en general, tanto en la ciudad como en el medio rural, “Lety tiene un recurso para eso y unas máquinas, nosotros vamos a poner otra cosa, viene le recurso también del Registro Público Vehicular (REPUVE 2024), hasta ahorita llevamos como 14 millones de pesos ya recuperados, falta que nos digan lo que el último trimestre se recaudó, nos vamos a meter con todo y, vamos a ir poco a poco cumpliendo todos los compromisos que hicimos con ustedes”, Señaló.