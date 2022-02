Buena noticia que transporte público labore al 100%: Raúl Martínez

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Es una buena noticia que se le de la apertura al transporte público para que labore al 100 %, pero sería excelente que se abra todo el sector comercial y sobre todo el educativo, a fin de que se tenga una reactivación económica general.

Así lo declaró el secretario general de sindicatos de rutas urbanas y suburbanas de Gómez Palacio adherido a la Confederación de Trabajadores Mexicanos, Raúl Martínez Caldera, quien resaltó que este anuncio que hizo el Gobernador de Durango José Rosas Aispuro Torres genera mayor optimismo para recuperar la economía en este rubro del transporte.

Explicó que si no se reactiva al 100% el comercio o centros de trabajo y las escuelas, no ayudará a la reactivación total del transporte público, porque todos somos parte de una cadena productiva y si falla una o varias, no se logra reactivar la economía de todos.

Cabe mencionar que el mandatario estatal anunció aumentar los aforos en espacios públicos y privados acordes al semáforo epidemiológico que está en verde, donde resaltó que las actividades esenciales y el transporte público se permitirán al 100 %.

Recordó que desde el inicio de la pandemia, el sector del transporte público siempre ha acatado y respetado las indicaciones del sector salud, de ahí que desde un principio disminuyeron la movilidad hasta en un 30 %, luego dependiendo de los aumentos o disminuciones de contagios de Covid-19, se incrementaba los aforos llegando a un 50 % y hasta un 75 %, hoy nos da la buena noticia de que se abre al 100 %.

“Siempre hemos mantenido las medidas sanitarias en nuestras unidades, se han saborizado frecuentemente, se respetaban los aforos y ahora que se apertura al 100 %, vamos a mantener las medidas de sanidad como es la sanitización de las unidades, el cubrebocas que es obligatorio, gel antibacterial y que nuestros camiones tengan buena ventilación”, dijo.

Sin embargo, Martínez Cabrera reconoció que es una buena noticia apertura al 100 % la actividad del transporte público, pero sería excelente que también se abriera todo el sector comercial, sobre todo el regreso de la totalidad a los salones de clase, a fin de poder tener el aforo o pasaje que teníamos antes de la pandemia.