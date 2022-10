Busca gobierno de Nuevo Ideal dar respuesta a problemas en terrenos de Ferrocarril

NUEVO IDEAL, Dgo. (OEM).- Se empiezan a presentar problemas entre compradores de terrenos del ferrocarril y ejidatarios colindantes, situación que preocupa al gobierno municipal de Nuevo Ideal, dijo el alcalde Francisco Luis Gracia Márquez.

Te recomendamos: Renovación del PRI en Canatlán será a través de los delegados

Estamos preocupados por la administración anterior nos dejó por ahí un tema con los terrenos del ferrocarril, el cual ahorita genera mucha polémica, incluso el sábado pasado llegamos a tener un enfrentamiento entre vecinos de la comunidad, el cual me preocupa, aseveró.

Fue en la cabecera municipal, dos familias reclaman que compró el terreno y otra que le está invadiendo su parcela, porque los metros que les entregaron son más de los que limita el área ejidal, dijo el edil.

“Ellos están se están metiendo al ejido, lo cual el compañero ejidatario no se dejó, se hicieron de palabras y se llegó a los golpes, lo cual preocupa porque si ahorita son simples golpes al rato quizá pueden ser cosas peores, lo cual queremos prevenir”.

Que las autoridades sepan cómo está la situación en Nuevo Ideal, está preocupante, resaltó.

Tenemos las escrituras, no tenemos los planos que hicieron para la venta de los terrenos, pero tengo al director de Desarrollo Urbano, Licenciado Anibal Barragán, quien está muy al pendiente del tema y me comenta que las escrituras llegaron a comodato por 10 años al municipio, destinado para crear áreas verdes y de no cumplirse, pasarían los terrenos a propiedad de los ejidos, dijo el también presidente del comisariado ejidal de Nuevo Ideal.

A cada ejido, llámese El Molino, Guatimapé, Nuevo Ideal, Pinos Altos, todos esos terrenos pasan a ser parte de los ejidos, aquí esos terrenos no vienen siendo del municipio, sino del núcleo agrario, así lo marca, lo establece el convenio que se hizo de Ferrocarriles Nacionales con los municipios, la que escrituran con ese acuerdo.

Aquí lo preocupante es que ya empieza a tenerse problemas fuertes, ya hubo el primer enfrentamiento, reiterando que la administración anterior no dejó el plano y con ello el gobierno actual tenga el antecedente y poderle dar respuesta a la gente.

Cuestionado, el entrevistado dijo que no se ha presentado comunicación con el alcalde anterior Gerardo Galaviz Martínez, no se ha tenido encuentro alguno y al final lo que busco evitar es que haya problemas.

Le pido a la sociedad que tenga calma, las cosas tendrán que solucionarse, para bien o para mal; mal para quienes compraron y tienen riesgo de perder su dinero.

Municipios Canatlenses participan en conferencia del Manzano y Frutales de Clima Templado

Estamos trabajando en ello y trabajaremos de la mano del señor gobernador y su equipo, que nos puedan orientar y nos puedan decir que procede o no, vía la Secretaría General de Gobierno, Desarrollo Urbano o la Secretaría de Planeación, terminó diciendo Gracia Márquez.