Gómez Palacio, Durango (OEM).- “No son números, tienen un nombre y una historia, ella dice que si hubiera 30 000 desaparecidos, hubiera 30 000 buscadoras, hay quienes ya murieron, hay quienes por el recurso no lo buscan”, de forma textual, Ma Guadalupe Delgado, coordinadora regional de Grupo VIDA en la Región Lagunera de Durango le contestó a la candidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

Integrantes de GRUPO VIDA contradicen a lo declarado este domingo por la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum sobre sus desaparecidos, “ya que no solo son cifras ni números, sino seres humanos de los cuales se tiene la esperanza de saber dónde están, no tiene idea de lo que viví en su momento del secuestro de mi hija y de lo que han vivido mis compañeras de dolor”, destacó.

Buscadoras desaprueban dichos de Sheinbaum sobre sus desaparecidos./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

En contexto, ayer domingo durante la atención a medios de comunicación en Gómez Palacio, la candidata que encabeza la alianza, Seguimos haciendo historia conformada por PT, PEVM y Morena, cuestionada sobre la incertidumbre de los colectivos de búsqueda por la posible desaparición de la Comisión Nacional de Búsqueda, destacó que no era tal, sino que solo se había cambiado de titular, además, aseguró que ella ya sostuvo una reunión con buscadoras en el estado de Chihuahua.

“No se está desmantelando la CNB, cambió de titular, es distinto, qué es lo que ha estado presentando el presidente en las mañaneras sobre desapariciones y búsqueda, si se ha trabajado, y hay que acercarse a los colectivos igual, es muy importante distinguir entre desaparición y no localización, por eso se habla de registro de personas desaparecidas y no localizadas”, señaló Sheinbaum Pardo.

Imagen Ilustrativa | Foto: Graciela López | Cuartoscuro

Ejemplificó que en la Ciudad de México cuando ella llegó a la jefatura de gobierno, se decía que había cerca de 30 mil desaparecidos, “y yo siempre dije como jefa de Gobierno, si esto fuera una realidad esto fuera un movimiento de 30 mil personas con sus familias entonces nos metimos a ver aparte de recibir a los colectivos qué estaba en esa lista, hicimos una primera búsqueda que tiene que ver con base de datos que es uno de los temas que vamos a fortalecer, por decirles algo, las bases de datos del registro civil a veces pasan a CONAPO y no siempre pasan a CONAPO y están actualizadas”, señaló.

María Guadalupe Delgado, madre buscadora e integrante de GRUPO VIDA del estado de Durango, citó de manera textual que “Ella dice que si hubiera 30 mil desaparecidos, hubiera 30 mil buscadoras, hay quienes ya murieron, hay quienes por el recurso no lo buscan, hay quienes buscan independientes y no están en un colectivo, hay quienes presentaron una denuncia y no le dieron el seguimiento”.

Imagen Ilustrativa | Foto: Graciela López | Cuartoscuro

“También hay quienes desertan, por los no logros de la búsqueda por parte de fiscalías según especializadas en el tema, las familias dejan de buscar por que no hacen su trabajo, por qué hay colectivos?, por qué estamos haciendo su trabajo?, Por que? los MP esperan que uno les otorgue información para ellos según poder trabajar. Y claro no lo hacen”.

“No tienen idea de las acciones de un colectivo de Búsqueda, y los no localizados pues yo en lo personal así menciono cuando es una desaparición reciente, si no se localiza es lamentable porque pues se va haciendo de larga data”.

“Ella dice que todas las desapariciones la mayoría son de quienes se fueron y no quisieron vivir una vida con su familiar (desaparición voluntaria) ojalá y ella lo pueda demostrar si fuera así”.

“Con una hija ausente, no tiene idea de lo que viví en su momento del secuestro de mi hija y de lo que han vivido mis compañeras de dolor aún, aún que hubieran cometido un delito no tienen derecho a privar de la vida ni de su libertad, quien se siente ahí en la silla presidencial, mientras no tenga humildad ni empatía ni conocimiento, no hará nada por nosotros, Dios nos cuide y no nos desampare; no quieren dar a conocer la realidad, sobre el tema de los desaparecidos, no les conviene que todo el país o más bien que mundialmente se conozca”, destacó Delgado.

Sheinbaum, al ser cuestionada sobre si va a recibir a los colectivos de búsqueda, afirmó que en efecto, “los he recibido, he platicado con ellas, en Chihuahua por ejemplo estuve con un colectivo de madres y las podemos recibir el tema aquí, es importante es que, no sale de la lista una persona si ha desaparecido o no localizada hasta que no físicamente se le ve”, recordó.