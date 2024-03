Xóchitl Gálvez visita Durango este martes 26 de marzo

Este martes 26 de marzo, la candidata a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez estará en el Palenque de la Feria Nacional Durango (FENADU), en punto de las 17:00 horas, se dio a conocer a través de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que conforman la coalición Fuerza y Corazón por México.

Aunque se había mencionado que podría hacer un recorrido por los municipios del norte de la entidad, finalmente se determinó que fuera la capital del estado, en donde la candidata de la oposición se reuniera con la militancia y gente a fin a su proyecto.

Ante esto representantes del Colectivo Ciudadano Durango, quienes recientemente participaron en la marcha por la democracia, aseguraron que acudirán para escuchar sus propuestas y que ella a su vez tome nota de las necesidades que tienen los duranguenses.





“Ojalá mucha gente nos pueda acompañar porque sus propuestas ya son muy concretas y definitivas, ya no es estar diciendo que no propone, ahorita ya deben tenerlas listas”, comentó Mercedes Nájera, quien señaló que es importante que la gente se dé la oportunidad de ir y escuchar, a fin de tomar su decisión de manera razonada, y sobre todo libre en las próximas elecciones.

Explicó que es muy importante incentivar a los ciudadanos a participar antes, durante y después del proceso, a fin de incrementar el porcentaje de participación con el que se ubica Durango a nivel nacional, pues en los pasados comicios no rebasó ni el 50 por ciento y hoy se pretende que sea por arriba del 70 por ciento.

Por su parte Martha Judith Ávila Lucero, aseguró que hoy más que nunca se tiene la oportunidad de conocer quiénes son los candidatos que pelean por un lugar como representante popular, no obstante al acudir directamente a escuchar las propuestas “este 2 de junio no tendremos pretexto de decir que no sabemos qué hacer o por quién votar, o que no conocemos hacia qué rumbo va el país”, comentó una de las representantes de estos colectivos ciudadanos.

















Asimismo invitó a la población a tomar una decisión informada y no solo porque dicen terceros, “México nos corresponde a los ciudadanos”, dijo Ávila Lucero, al referir que lo más importante es contrastar propuestas de los diversos candidatos pues “hoy en día los mexicanos estamos ciertos de lo que no queremos”, por lo que se debe escuchar lo que sí se quiere y se debe seguir con la libertad de lo que se desea para el país.