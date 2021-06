Cambio climático y falta de abejas, influye en baja productividad de miel

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Ante el cambio climático que afecta cada vez más el medio ambiente en el mundo, en la cuestión apícola, la producción sigue disminuyendo, debido a que en la primera de tres cosechas que se tienen en el año, no se tuvo producción suficiente, ya que tan sólo fue de 5 toneladas de un promedio que en de 50 toneladas, con lo cual al menos siete productores apícolas de 52 abandonaron la actividad.

Al respecto María Guadalupe García Rosas, presidenta del Sistema Producto Apícola comarca lagunera, lamentó que cada año bajan las colmenas, ya que el 2020 se contaban con 9 mil 500 y ahora se tienen 8 mil 400 y esto también se debe a que están escaseando las abejas reinas.

Recordó que en el año hay tres etapas de cosecha de miel, en cada una el promedio debe ser unas 50, para que al año se tengan entre 140 a 150 toneladas; la primera es a mediados de abril y hasta mayo y se le llama de “floración de mezquite”, pero tan sólo se obtuvieron unas cinco toneladas que en años anteriores eran hasta 50 toneladas y esto se debió a las fuertes tolvaneras.

Otro de los factores que está ocasionando baja en la productividad de miel, es porque muchos de los apicultores están dejando la actividad, ya que argumentan que no es rentable, pero sobre todo al cambio climático, que está afectando seriamente, por ejemplo, las altas temperaturas que son prolongadas, ocasiona que las abejas hagan actividades adicionales para conservar las temperaturas al interior de las colmenas y este sobre esfuerzo les genera estrés y las debilita, siendo presa fácil de los insectos que las depredan.

La segunda etapa de la producción de miel es en este tiempo, a mediados de junio, julio y agosto, donde se espera tener de 50 a 60 toneladas, pues es de la considerada “multiflora” y la última cosecha es de septiembre a octubre, considerada de “aceitilla” donde se obtienen en promedio de 40 a 50 y se da más en el área de los llanos.

Indicó que las colmenas van a la baja, debido a los efectos del cambio climático, además se conjuga que no se está produciendo la abeja reina y no se explican a qué se debe, pues si no se cuenta con la abeja reina, no se generan núcleos o colmenas.

Para concluir, García Rosas reconoció que el no producir abejas reinas es algo muy delicado, pues si la población de abejas no perciben las feromonas de la reina, se van y esto hace que se desaparezca el núcleo o colmena.