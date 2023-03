Campesinos venden sus tierras al no ser costeable la siembra en Cuencamé

CUAUHTÉMOC Cuencamé Dgo. (OEM). –Muchos productores campesinos de la región sur de este municipio, están optando por poner en venta sus tierras, porque aseguran ya no es negocio cultivarlas, pues las perdidas son muchas y la situación económica de las familias del campo cada día es peor.

Al conocer del caso esta corresponsalía de El Sol de Durango, donde incluso los dueños de las parcelas utilizan la publicad de redes sociales o el perifoneo por las calles de esta localidad, para ofertar sus tierras de cultivo, entrevistamos al sindico municipal Ismael Estrada García, quien además es originario de esta población, quien detalló que lamentablemente es cierto, se tiene conocimiento de varios productores que están poniendo en venta sus tierras, y la mayoría de ellos señalan que ya no es costeable la siembra de temporal, poniendo como ejemplo el año 2022, donde las perdidas de los productores en esta región fueron millonarias, y no hay ninguna garantía mínimo de recuperar la inversión.

Detalló Ismael Estrada, que algunos de estos productores tienen tres tierras, y les queda como última oportunidad el vender una, para con ese dinero poder trabajar las otras dos, a sabiendas que es nuevamente un alto riesgo, pues se pronostica un año 2023 nuevamente seco, malo para el temporal, y puede ser otra vez una inversión perdida en su totalidad.

Comentó el síndico, que no solo es el problema de ponerlas en venta, sino que no hay quien las compre, ya la gran mayoría de los agricultores no quieren trabajar sus tierras, primero por ser personas mayores, los jóvenes no quieren saber nada del campo, y menos si este no deja ganancias, y las personas mayores se van acabando por lo que hay muy poca ganancia.

Finalizó reconociendo Ismael Estrada García, que el corazón frijolero de la región de los llanos, como se le conoce a esta zona por tener las mejores tierras, por ser de las mas fuertes productoras de frijol de temporal cada año, están pasando momentos muy críticos, falta de apoyos, sequia, y como cada año, al productor se le compra su cosecha muy barata, eso esta terminando con la buena voluntad de los campesinos, por esa misma razón están optando por vender sus tierras, y si no se puede hacer algo, van a ser más los que vendan o simplemente dejen de trabajarlas, sería lo mismo sembrar para no cosechar, que no sembrar, con la diferencia que en la primer se le invierte mucho dinero, y en la segunda no gana, pero no gasta.