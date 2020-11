Centro de Guadalupe Victoria sin atender medidas sanitarias por cambio de semáforo

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Este martes tres de noviembre, la zona centro de la cabecera de este municipio, no registro ningún cambio por el decreto del gobierno del Estado con el semáforo epidemiológico Rojo, se apreciaron todos tipo de comercios abiertos y miles de personas en las calles sin atender ninguna medida sanitaria precautoria.

Comercios de los llamados no esenciales como zapaterías, tiendas de ropa, mueblerías, juguetes y otras más, se observaron abiertas con la mercancía en la banqueta, y cientos de personas caminando por las calles sin atender ninguna medida sanitaria, esto a pesar que ya se decretó como urgente el semáforo Rojo, el cual implica que este tipo de comercios cierren, y que las personas se queden en casa para evitar se sigan dando los contagios del Covid-19.

Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Las sucursales bancaras que se encuentran en la cabecea, todas se vieron completamente abarrotadas de personas a las afueras, con largas filas hasta de 50 o 60 metros, teniendo como coincidencia que en ninguna de las filas de los bancos se tenía la sana distancia, si acaso al llegar a la puerta los mismos funcionarios bancarios les pedían la sana distancia en los primeros tres o cuatro personas, el resto no atendió, no busco colaborar con esta medida que se marca como la principal, evitar la cercanía con otras personas y así evitar la propagación del virus.

Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Algunos de los comercios que fueron cuestionados por este matutino, señalaron que se han dado cuenta del decreto del semáforo Rojo, pero esto a través de las noticias, periódicos o redes sociales en su mayoría, pero a ellos no se les ha hecho saber de manea oficial cuando o quienes están obligados a cerrar, de ahí que no lo harán –dijeron- hasta que exista un oficio u orden de la autoridad para también ver cómo les van ayudar en estos días que no van a trabajar, o incluso algunos de ellos renuentes a cerrar porque dicen tendrán perdidas económicas fuertes.