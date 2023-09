GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Tras realizar recorridos nocturnos para verificar el buen funcionamiento de los servicios públicos, la Presidenta Municipal Leticia Herrera Ale detectó una gran cantidad de inmuebles rayoneados o con grafiti mal encausado y que afecta la imagen, de ahí que habrá cero tolerancia y se endurecerán las sanciones para los responsables a fin de combatir esta mala práctica.

En la sesión de cabildo, la primera autoridad del municipio, se mostró preocupada por que ha detectado fincas, inmuebles, centros comunitarios y demás, que han estado vandalizados con rayoneos constantes que sufren los espacios públicos, por prácticas tan nocivas para la imagen de la ciudad, como lo es el grafiti y dijo, “Ya hemos recorrido la ciudad para checar las plazas públicas y todos los espacios, porque hemos detectado una cantidad enorme de graffiti mal encausado y no quiero ver a mi Gómez Palacio así”.

Con base a lo anterior, dijo, “Traigo un plan muy importante para que ya no rayoneen la ciudad, pues la ciudad no está para antojo de nadie de los que quieran venir a rayarnos, tenemos que mantenerla, cuidarla y que esté limpia para dar una mejor imagen, de ahí que ya di instrucciones para detectar a los responsables que vandalizan con ese tipo de rayones en la ciudad”.

Cero tolerancia contra grafiteros en Gómez Palacio: Lety herrera

“Estoy recorriendo por las noches las colonias y seguiré acudiendo por cada sector, pues no voy a permitir que vuelvan a rayar y hacer sus pintas que tanto afectan la ciudad y voy con todo y contra todo, ya que una cosa es el arte de graffiti donde plasman obras culturales y con mensaje, pero otra cosa muy diferente es que agarren los aerosoles y se pongan a rayonear las paredes, afectando los inmuebles”, afirmó tajante.

Asimismo, señaló, “Vamos a solicitarles a las tiendas que no vendan aerosoles a los menores de edad ni a los jóvenes, porque si los veo que lo hacen, se les aplicará una multa y hasta se les puede clausurar el negocio, pues tenemos que aplicar acciones contundentes para poder terminar con el problema del vandalismo por grafiti”.

“Tenemos que aplicar estas acciones, además vamos a sacar un en forma para combatir estas malas prácticas, porque hay incluso centros comunitarios que están vandalizados con pintas y rayones y no lo voy a permitir”, afirmó.

Cero tolerancia contra grafiteros en Gómez Palacio: Lety herrera

“Hay jóvenes que andan rayando las paredes por las noches y seguramente los padres no saben lo que hacen sus hijos, de ahí que vamos a involucrar a los padres de familia para que nos ayuden a combatir esta mala práctica, que incluso hay quienes se aprovechan y que les encantan subir a redes sociales sus pintas para decir que Gómez Palacio lo tenemos así, pero ya no”, aseguró.

Durante todo el primer año hemos estado pidiendo a la ciudadanía que nos ayuden a conservar limpia y en buen estado la ciudad, hemos solicitado que no anden rayando las paredes, pero como no entienden, vamos a endurecer las acciones, porque a mí no me gusta ver a mi Gómez Palacio rayoneado.

Leticia Herrera aseguró tajante, “Habrá cero tolerancia en ese tema, ya di la instrucción para que a quien se detenga por el tema de graffiti se le aplique una sanción ejemplar, además aquí no habrá tregua con nadie, ni con los padres de familia, ni con los derechos humanos, a mí no me interesa dialogar con nadie, es una instrucción que estoy dando y es por el bien de nuestro municipio”.