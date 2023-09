GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- En lo que va del presente año, se han estado muestreando alimentos mínimamente procesados, tales como la leche bronca y los quesos, de ahí que han sido de 15 a 18 muestras en las que se han detectado algunas con bacterias de la coliformes, esto en algunos negocios ubicados en los 12 municipios de la región lagunera.

Así lo declaró Jesús Rentería Maldonado, jefe de la Oficina regional de la Comisión de Protección Riesgos Sanitarios (Coprised) Laguna, quien expuso que hay lecherías ubicadas en municipios como en Peñón Blanco, Cuencamé, Gómez Palacio y Lerdo con dicha bacteria.

Coprised ha muestreado productos lácteos en lecherías de la Laguna / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

“No hemos detectado indicios que provoquen padecimientos graves, pero si se han detectado coliformes totales que son contaminaciones en el producto, incluso sólo una sí salió con salmonela, pero es antes de que se comercialice en el mercado y la indicación es destruir el producto para que no sea consumido y no causar problemas en la salud de las personas”.

Explicó que las bacterias coliformes incluyen un gran grupo de muchos tipos de bacterias que se encuentran en todo el medio ambiente, las cuales son comunes en el suelo y el agua superficial e incluso pueden aparecer hasta en la piel.

Imagen ilustrativa | Coprised ha muestreado productos lácteos en lecherías de la Laguna / Foto: archivo | OEM

Asimismo dejó en claro que al detectar bacterias en el producto se les da las indicaciones pertinentes a los productores, es decir, que tienen que atender el área de producción y aledaños, con una mayor higiene, además se tiene que destruir, debido a que no debe salir al mercado por seguridad de la salud de las personas.

“Los productores tienen que realizar un gran trabajo de mucho fomento sanitario y buscar cuál es la causa de la contaminación del área, a fin de poder sanearla”, señaló el funcionario estatal en la Laguna de Durango.

Jesús Rentería comentó que en primera instancia se le hace un apercibimiento al productor para que mejore la sanidad en sus negocios, pero los lotes de producción no salen al mercado, aunque dicha contaminación en el producto no ocasiona afectaciones graves a la salud, pero aun así no es apto para su ingesta.