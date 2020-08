Chemours no se instalará, y no me importa incurrir en desacato de la SCJN: Margarita Valdez

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“La empresa Chemours no se instala en la Laguna si la gente no quiere, aún y con la disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no me importa si me meten a la cárcel por desacato, pero yo estoy del lado de la gente”, afirmó la senadora de Durango por Morena Margarita Valdéz Martínez.

En rueda de prensa en un conocido salón de la ciudad, la senadora morenista en tono firme aseguró que la empresa que se construye en el ejido Dinamita de este municipio lagunero, la cual actualmente están detenidas las obras y estas se reanudarán hasta que pase la pandemia por el Covid-19, afirmó que si la gente no quiere que se instale, no se va a instalar.

“No se va a instalar aún y con la disposición de la SCJN, así de simple, -reiteró- si la ciudadanía no quiere que la empresa Chemours se instale, en lo que a mí respecta no se se va a instalar”, aseguró tajantemente.

Se le preguntó si eso no es desacato y respondió, “Si es desacato”, además se le inquirió, “y la ley? y la constitución?, a lo que respondió, “Me asumo la responsabilidad, pero si la ciudadanía no quiere la empresa no se construirá”.

Nuevamente se le cuestionó, ¿Aunque esto vaya en contra de la disposición de la corte?, respondió, “Si, aunque vaya en contra”, pero se le dijo si su afirmación está por encima de la constitución y comentó que sí y sé que me pueden meter a la cárcel por desacato, pero no me importa porque estoy con la gente.

Se le indicó que cuando tomó protesta como senadora, prometió respetar la Constitución, ¿Qué opina al respecto?, respondió, “Si, en este caso lo asumo, pero estoy con la gente estoy con los ciudadanos y con las necesidades del pueblo”.

Cabe recordar que la resolución a favor de la empresa Chemours se dio la primera semana de mayo, ello en cuanto al impacto ambiental y la dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual fue el paso más importante que esperaban y una vez que se resolvió este juicio, con ello ya se pueden reiniciar las obras, aunque sólo resta la resolución de la licencia de construcción que se espera y resuelva en 2 meses más, fueron las palabras del entonces subsecretario de Desarrollo Económico del gobierno del Estado en la región lagunera, hoy SEcertario de esta misma dependencia, Gustavo Kienztle Baille.

En esa ocasión señaló que por la contingencia sanitaria, la obra está detenida y así seguirá hasta que pase la pandemia del Covid-19, pues con esta resolución ya están en condiciones de reanudar los trabajos, pero el reinicio de los trabajos se definirá pasando la pandemia.

Afirmó que la SCJN es la última instancia y su resolución a favor de la empresa Chemours, con lo cual también se da una mayor seguridad a los habitantes de las comunidades ejidales aledañas al ejido Dinamita del municipio de Gómez Palacio donde se instala esta fábrica.

Hasta el momento el avance de obra de la empresa es de un 50 por ciento, se aplica una inversión de 250 millones de dólares, al momento está detenida, pero una vez concluidos los trabajos, producirá cianuro de sodio para la minería de México generando de 300 a 350 fuentes de empleo directos y además reactivará la economía y derrama económica de esta región.