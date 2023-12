Gómez Palacio, Durango (OEM).- No es que el Gobierno no cuente con los recursos o no haya las plazas disponibles; es que existe poco interés por aplicar a la convocatoria emitida por el Centro Integral de Salud Mental de Gómez Palacio (CISAM), para contratar a un médico especialista en psiquiatría.

Gerardo Armendáriz Muñoz, administrador del Centro Integral de Salud Mental de Gómez Palacio (CISAM), reiteró que esta convocatoria sigue vigente para que se sumen estos especialistas a esta institución ubicada en Gómez Palacio.

“Desde septiembre de 2021 no se cuenta con un psiquiatra, tenemos el servicio de psicología y los demás servicios de paramédicos, pero el personal de psiquiatra que es sustantivo fundamental no hay; y o hay porque no estén convocados o no haya una plaza presupuestal, no hay porque no hay personal suficiente de psiquiatría”, reiteró.

CISAM mantiene abierta convocatoria para un psiquiatra / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Dijo sobre este tema que esta problemática ante este déficit de especialista de esta rama de la salud es que los motivos son porque los recién graduados prefieren irse a otros estados o por ende quedarse en Durango capital en lugar de aplicar a las convocatorias para este tipo de instituciones.

“Nosotros tenemos la convocatoria abierta y tenemos una plaza presupuestal al respecto; de acuerdo al sistema de contra referencia nos apoyamos en nuestro siguiente nivel atención que es el Hospital General de Gómez Palacio, ahí se ofrecen los servicios de psiquiatría; es un promedio que estamos refiriendo de 10 pacientes”, añadió.





Añadió que lamentablemente se espera que para el mes de enero o febrero se registre un repunte de casos de depresión, situación que ahora posterior a la pandemia esto se volvió más crónico, lamentablemente hay un alto porcentaje de depresión y ansiedad en la población durante estas fechas.