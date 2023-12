Rompen línea conductora de gas durante excavaciones en Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Por fortuna no hubo personas intoxicadas ni lesionadas, todo ello derivado de un rompimiento de una línea conductora de gas durante unas excavaciones de una construcción particular en Gómez Palacio; los trabajadores no se dieron cuenta que existía este riesgo y provocaron este daño.

Santiago Rodríguez Chávez, titular de Protección Civil de Gómez Palacio, informó que alrededor de las 13:30 de este viernes sobre el bulevar México a un costado del CRIT Durango, trabajadores de una empresa particular perforaron por accidente una línea conductora de gas, afortunadamente no hubo lesionados.

No sabían que había una línea conductora de gas y la rompieron / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“Las recomendaciones para cualquier construcción es contar con todos los permisos de análisis de riesgos tanto de Protección Civil como de Obras Públicas y el conocimiento de saber si hay alguna línea de gas, no tenían el conocimiento, nadie les dijo nada y causó el incidente sin lesionados”, añadió.