Ciudadanos utilizan el área nueva de panteón municipal de Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -Al encontrarse ya el panteón San Pedro de los Ángeles saturado de sepulturas, la nueva área, o la ampliación a la parte de enfrente de este mismo campo santo, ya está siendo utilizada.

Recordar que en esta área el pasado 2 de noviembre, Día de los Muertos, se realizó la tradicional verbena popular, pero el alcalde David Ramos Zepeda, informó que el año 2022 sería el ultimo año que se permitiría realizar dicha verbena en esta parte del panteón, precisamente por respeto a los familiares de los cuerpos que ahí se encuentran ya sepultados.

Para las personas que quieran apartar o adquirir un terreno en la nueva área, deberán acudir a las oficinas que se encuentran en el panteón en un horario de nueve de la mañana a tres de la tarde, donde una persona encargada por parte de la presidencia municipal, les enseñara un plano donde se muestran los lotes en oferta, los cuales son de 12 metros cuadrados, y este tiene un costo de siete mil 500 pesos, en dicho espacio pueden quedar hasta tres fosas con espacio de tres cuerpos cada una, es decir que pueden sepultar debidamente programadas, hasta nueve cuerpos en ese espacio.

Se informó que, al interior del antiguo panteón, se sepultan personas que también con tiempo adquirieron algún espacio, o en sepulturas que ya cumplen con los años necesarios para excavar nuevamente y poder sepultar a alguien más, porque espacios nuevos ya no se encuentran, si alguna persona ocupa de sepultar algún ser querido, deberá de ser en la área nueva, donde también se tienen espacios mas chicos, no necesariamente un lote completo de 12 metros cuadrados, también se tienen espacios donde solo libra una cuerpo, esto por supuesto dijeron, buscando atender a las personas de bajos recursos que no pueden adquirir un lote completo.