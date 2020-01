Ciudadanos desacatan las recomendaciones

GUADALUPE VICTORIA, Dgo. (OEM).- Tristemente la ciudadanía no atiende las recomendaciones de las autoridades, poniendo como ejemplo la invitación que se hizo a no detonar armas de fuego con vivas en el Año Nuevo, afirmó el director de la coordinación de Protección Civil de este municipio, Omar Sánchez Ayala.

Señaló Sánchez Ayala, que este 31 de diciembre y madrugada del primero de enero, transcurrió prácticamente tranquilo, pero esto se debió a las constantes lluvias, ya que por estar lloviendo no salió la gente a las calles a quemar juegos pirotécnicos, los cuales año con año los saturan de llamadas de emergencia con la quema de pastizales en terrenos baldíos, hoy como estuvo lloviendo no se dio el llamado de emergencias por este caso.

Pero también dijo que se le hizo el llamado a la ciudadanía por todos los medios tratando de concientizar del peligro de tirar vivas con armas de fuego, recomendación que la ciudadanía no hizo, ya que se escucharon muchas detonaciones de armas de fuego a las 12 de la noche de este pasado 31 de diciembre.

De este caso de las detonaciones de armas de fuego, mencionó que sólo se recibió una denuncia a través de las redes sociales, donde a una persona le cayó una bala perdida en el parabrisas de su vehículo, pero la denuncia la hizo pública y no de manera formal ante las autoridades, dentro de todo -dijo- gracias a Dios que la bala cayó en un vehículo y no en una persona, si no el daño hubiera sido tal vez muy lamentable.

Concluyó apuntando el director de Protección Civil, que es muy lamentable que la ciudadanía no colabore en los llamados que hace la autoridad, tanto para que no detonen armas de fuego como tampoco para que la ciudadanía en general denuncie a quien hace los disparos, ya que se trató de hacer conciencia en las dos partes durante varios días, y sin embargo no hubo una sola denuncia por ningún caso, pero sí en redes sociales de una bala perdida que cayó en el parabrisas de un automóvil, “lamentablemente no vamos a poder cambiar las cosas ni prevenir los accidentes si no trabajamos unidos con el mismo fin, los ciudadanos y las autoridades”, dijo.