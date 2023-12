Comenzó dispersión del bono navideño para jubilados y pensionados de Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Este miércoles 20 comenzó la entrega de los 4 mil 500 cheques correspondientes al Bono Navideño y continuará este jueves 21 y vienes 22 de diciembre en las instalaciones de la Subsecretaría de Educación de la Región Lagunera de Durango, apoyo económico que va dirigido a las y los maestros pensionados y jubilados del sector educativo.

A decir del subsecretario de Educación, Fernando Ulises Adame De León, comenzó la recepción del personal docente en ocho mesas para darle agilidad a los trámites y que esto derive en que no permanezcan tanto tiempo a la intemperie ya que hay personal educativo que padece a alguna discapacidad.

“Tenemos un sistema de apoyo con sillas de ruedas para que la gente no tenga que caminar, está personal de la Secretaría de Educación para trasladarlos, son cheques que varían en sus cantidades pero suman alrededor de 25 millones de pesos en la entrega total de este apoyo navideño”.

Cuestionado sobre si pudiera existir alguna otra alternativa para hacer la entrega de estos recursos, refirió que está en análisis para que se vía electrónica pero que derivado de algunas observaciones que se encontraron con irregularidades, es por ello que no se ha podido implementar esta medida más rápida y segura.

“El año pasado dijimos que lo íbamos a mover para hacer el pago en tarjeta, no nos parece justo que la gente esté levantándose temprano algunos de su silla o algunos de su cama para venir a cobrar, no se ha podido implementar esta medida porque encontramos a gente activa que ha cobrado durante mucho tiempo, gente como si estuvieran dando clases y no existen; hemos detectado muchísima gente tienen 20 años, localizamos 114 en La Laguna”, refirió.

Expresó el funcionario que el horario es de 09:00 am hasta que se termine de atender al último de la fila, “no es necesario que se malpasen, además para evitar situaciones de accidentes y que se lleguen a sentir mal; hoy se hizo más del 50 por ciento de los que están ya en la lista”, añadió.





Dijo que se están entregando por orden alfabético, para quienes no pueden acudir por alguna situación por problemas de salud se estarán entregando los cheques en sus domicilios.