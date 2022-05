CANATLÁN, Dgo. (OEM). - Fuerte respaldo recibe Vero González en su recorrido por las comunidades canatlenses, dialogando con las familias, reiterando su disposición a coadyuvar para que sigan los avances, como sucedió en las localidades de San José de Gracia, Martín López y Nogales.

La abanderada por la coalición Va por Durango recordó en esta ruta, el recorrido que hizo como regidora, acompañando al entonces alcalde Eugenio Rodríguez del Campo y al gobernador Ismael Hernández Deras, en la inauguración de la carretera que enlaza a estas tres comunidades.

Hace ya 12 años de esto, acciones que de manera conjunta proyectaron y aprobaron quienes estaban en el ayuntamiento, recordó en el poblado Nogales, donde fue recibida con mucho cariño por las señoras Margarita Núñez y María Piar Díaz.

Cuando se trabaja en armonía, en unidad, las divergencias políticas tradicionales se convierten o transforman en puntales para que el progreso llegue a las localidades, recordó Vero.

En Martín López la gente se mostró muy contenta por la visita de la candidata, que se hizo presente en hogares, escuchando peticiones de personas quienes solicitaron de forma respetuosa apoyo para viviendas.

Con respaldo reciben a Vero González en comunidades de Canatlán. / Foto: Cortesía

Vero escuchó muy atenta y expuso "nosotros estamos aquí para escuchar sus necesidades, para atenderlos, nuestras propuestas se basan a lo que ustedes necesiten y aquí estaremos con ustedes, no los dejaremos solos"

En el poblado San José de Gracia la abanderada coalicionista encabezó un encuentro, acompañada de integrantes de la planilla, entre ellos Jahir Villaseñor, Lupita Sandoval, Sarahí Ruiz y Sonia Edith García.

Ahí recordando acciones de gobierno realizadas por gobiernos priístas y panistas, como pavimentación, arreglo de la plaza, la construcción del puente, crecimiento en acciones de electrificación.

No menciono obras para no crear expectativas de hacer campaña con sombrero ajeno, como tampoco admito que se critique por acciones o gobiernos en donde Vero González no estuvo.

Tengo más de 15 años sirviendo a la gente desde mi trinchera, dentro y fuera de la vida política o la función pública. Creo en las instituciones que han dado sustento a la vida política nacional, soy profesionista que respeta y da resultados, destacó Vero González, puedo ver a los ojos a las personas porque mi quehacer y mi vida han sido claras, transitando en la cultura del esfuerzo.