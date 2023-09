Conmemoran 51 aniversario de la Facultad de Agricultura y Zootecnia de Gómez palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-En el marco de las festividades por el 51 aniversario de la Facultad de Agricultura y Zootecnia (FAZ) campus Gómez palacio, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), invita a la XXXV Semana Internacional de Agronomía 2023 (SIA), la cual lleva por nombre “Resiliencia en la Producción Agropecuaria”.

El objetivo es brindar un espacio que propicie el avance científico y permita desarrollar líneas de investigación para el sector agropecuario, de ahí que la FAZ UJED en Gómez Palacio, realiza la XXXV Semana Internacional de Agronomía 2023 (SIA), durante el 6 al 8 de septiembre en modalidad híbrida.

Se contará con la participación de conferencistas e investigadores locales, nacionales e internacionales que presentarán información actual del sector agropecuario para la comunidad estudiantil y académica, informó Cirilo Vázquez Vázquez, director de la unidad académica de la FAZ UJED.

Asimismo señaló, “Es un orgullo para la FAZ organizar un año más la Semana Internacional de Agronomía; en esta ocasión se cumplen 35 años de manera ininterrumpida, lo que muestra el compromiso social que mantiene nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango; para hacerlo posible debe reconocerse además la participación de estudiantes, investigadores y académicos asistentes a este magnífico evento, que ofrece un espacio cómodo para el avance científico y la convivencia del gremio agropecuario; así como de ponentes magistrales que han ilustrado en temas de vanguardia los problemas y retos que afronta el sector agropecuario”.

Además hizo extensiva la invitación al gremio agropecuario y agrónomo, estudiantes, investigadores, académicos y público en general para participar en este magno evento que ofrecerá un espacio de interacción para el avance científico y la convivencia mediante la presentación de ponencias y/o productos de investigación.

El formato será híbrido y tendrá como sede las instalaciones de la FAZ, ubicada en el ejido Venecia, del municipio de Gómez Palacio, así como transmisiones en tiempo real a través de las diversas plataformas virtuales con las que cuenta la Facultad y que permitirán a los asistentes mantener un diálogo de manera directa con los presentadores.

El programa contempla actividades deportivas, de formación integral, cursos–talleres, los cuales dieron inicio el pasado lunes, enmarcando las festividades por el 51 aniversario de la FAZ. Posteriormente, a partir de este miércoles 6 y hasta el viernes 8 se tienen contempladas las conferencias magistrales por parte de los invitados especiales.

Las temáticas que contempla la SIA 2023 se dividen en tres áreas: producción agrícola, producción animal y agricultura orgánica, con temas de interés como “Maíz: Fitomejoramiento, Suficiencia y Soberanía Nacional y Bioseguridad”, “Obtención y conservación de semillas artesanales”, “Criobiotecnología Vegetal: Avances y Perspectivas desde las experiencias en Cuba”, “¿Hemeróbidos? Nuestros aliados inadvertidos en el manejo de plagas”, “En Linea: Beef production in the US and Texas”, “iferentes niveles de Concentrado en la Producción de Leche, metano y CO2 en vacas lecheras cruzadas en regiones de clima tropical”, “Retos de la agricultura y ganadería frente a la crisis hídrica en la Comarca Lagunera”, “Organic Agriculture in New Mexico and Beyond”, “Control Microbiano de Plagas y Enfermedades”, “Uso de abonos orgánicos como estrategía de desarrollo de agroindustrias orgánicas”, entre otros.

Cabe destacar que se contará con la participación de instituciones como: Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), Universidad Autónoma de Baja California Sur, Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Universidad del Ciego de Avila-Cuba, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro - Unidad Laguna, Friona Industries, Amarillo Texas. USA, Zeomex, INIFAP Cuauhtémoc Chih., INIFAP-Pabellon, Ags y Universidad Juárez del Estado de Durango.

Los interesados también pueden solicitar más información sobre registro y asistencia al evento comunicándose al correo: fazujed.sia@gmail.com y/o al teléfono 8717118875.