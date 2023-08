CANATLÁN, Dgo. (OEM).- El sistema de educación abierta que ofrece el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) #28 de Canatlán es un plus en favor de aquellas personas que trabajan y buscan hacer sus estudios de educación media superior.

Así lo destaca su director Teodoro Ortiz Nevárez, mencionando que iniciaron clase en el ciclo escolar 2023 – 2024 y en el caso del SAETAM, que significa Sistema Auto planeado de Educación Tecnológica Agropecuaria y del Mar", comenzaron clase 60 alumnos, de los cuales 35 son de nuevo ingreso.

SAETAM, un plus que ofrece el CBTA #28 de Canatlán / Foto: cortesía | CBTA #28

Llama la atención como muchas personas que trabajan o son amas de casa buscan aprovechar el sistema abierto, a través de la modalidad mixta y que en el caso del plantel, se ha venido realizado durante muchos años, con la asistencia de alumnos tanto de la cabecera municipal como de las localidades rurales.

Inclusive, destaca Ortiz Nevárez, se cuenta con alumnos que vienen exprofeso de municipios como Nuevo Ideal, a estudiar esta carrera cada fin de semana.

De manera general la población escolar del plantel es de 480 alumnos, de los cuales 210 son de nuevo ingreso, en un ciclo escolar que comenzó con la oferta de una nueva especialidad, la carrera de Administración de MY Pymes ( Micro, pequeña o mediana empresa), además de las de para contar con Agropecuario, Vida Saludable, además de que los alumnos de primer semestre comienzan con el MCCEMS, (Marco Curricular Común de la Educación Media Superior), en el cual ya no son asignaturas si no unidades de aprendizaje curricular, UAC por sus siglas.

Imagen ilustrativa | SAETAM, un plus que ofrece el CBTA #28 de Canatlán / Foto: archivo | El Sol de Tlaxcala

Detalló que se hará énfasis en las habilidades socioemocionales, el humanismo y la inclusión, para lo cual los docentes se han capacitado en cursos presenciales y virtuales del nuevo marco curricular común y neuroeducacion, con ello tener las herramientas cognitivas necesarias que se necesitan para trabajar con las nuevas generaciones.

Destacó el entrevistado que el personal directivo, docente y administrativo se prepara para lo que será el quincuagésimo aniversario de la fundación del plantel, que tendrá lugar el día dos de octubre del año entrante, recordando que la institución educativa comenzó a laborar el día dos de octubre del año 1974, con el nombre de Centro de Educación Tecnológica Agropecuaria (CETA) # 28.