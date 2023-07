Continúa problemática de trabajadores municipales de Peñón Blanco

PEÑÓN BLANCO, DGO. (OEM). - Después de que el pasado sábado por la tarde-noche la presidenta de este municipio, Rita Lozano Reyes, habría dialogado con los abogados del sindicato de trabajadores municipales, y haber hecho acuerdos verbales para que fueran liberadas las oficinas de la presidencia municipal, este martes regresaron los trabajadores a la postura de brazos caídos, pues la alcaldesa llegó con otra contra propuesta sin llegar a ningún arreglo.

La presidencia de este municipio fue tomada y cerrada al público por los trabajadores municipales desde la semana pasada, y fue el sábado por la tarde noche que la alcaldesa Rita Lozano había llegado a acuerdos verbales con los abogados del sindicato, acordando dejar libre la presidencia municipal y acudir todos a las 12 del mediodía a la ciudad de Durango para firmar los acuerdos ante las autoridades competentes.

Relataron algunos de los integrantes del sindicato que ellos llegaron puntuales a la cita en la Secretaría del Trabajo, a las 12 del mediodía, pero la alcaldesa llegó hasta las 2:45 de la tarde, es decir, dos horas y 45 minutos más tarde de lo acordado, y llegó con otra contra propuesta, echando abajo los acuerdos que ya habían hecho. De ahí que este martes regresaron los trabajadores a las afueras de la presidencia en la postura de brazos caídos, hasta esperar que las autoridades competentes o el mismo congreso del Estado intervengan.

Señalaron que están pidiendo y luchando como sindicato que se revisen y regulen los salarios de los trabajadores, ya que existen empleados que ganan un sueldo de mil 200 pesos por quincena, es decir, un sueldo de 80 pesos diarios. Ni siquiera les pagan lo que marca el salario mínimo el ayuntamiento de Peñón Blanco, siendo una verdadera injusticia. Por eso la lucha, porque se les pague mínimo lo que marca la ley del trabajo en salarios mínimos.

Detallaron que también están unidos luchando por cinco compañeros que son trabajadores municipales y se unieron a la lucha para pedir mejores salarios, a los cuales esta quincena pasada no les salió el pago, esto a manera de castigo o venganza por parte de la autoridad municipal. Esto es una injusticia, porque son personas que viven de su raquítico salario. Al castigarlos, están dejando sin comida a cinco familias que lo único que hacen es pedir tener salarios justos.

Manifestaron que el líder de la CTM en el Estado, Ricardo Pacheco Rodríguez, ha estado al pendiente de lo que se vive en el municipio de Peñón Blanco, y los está apoyando. Es la CTM estatal la que los ayuda también con el tema legal y los abogados, destacando que ya están preparados para que en unos días más, si no se resuelve el problema, endurecerán las medidas de presión contra la alcaldesa que no está cumpliendo con los acuerdos, o de última hora cambia de parecer y deja tirados los acuerdos que se habían hecho. Lo que buscan no es más que tener salarios justos, en pleno 2023 ninguna familia puede vivir con un sueldo de 600 pesos a la semana, finalizaron.