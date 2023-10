Continúa Rodeo con desabasto de agua, denuncian vecinos

RODEO, Dgo. (OEM).- Habitantes de la cabecera municipal de Rodeo denunciaron el desabasto de agua potable, el cual afecta principalmente a instituciones educativas como la escuela primaria "Conquistas Agrarias", además de colonias como la Nueva Italia, Industrial, entre otras.

Vecinos informaron que la oficina del agua potable posiblemente esté “tandeando” el servicio toda vez que en las tuberías hay muy poca presión y el agua no alcanza a subir a los tinacos, una situación de la que desconocen cuál sea la causa, pero que pudiera estar ligada al hecho de las muy escasas lluvias que se han registrado en esta región.

Algunos habitantes aseguran que el desabasto de agua de debe a la falta de las lluvias / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Por su parte, Esequiel Jurado Medina, exalcalde y actual jefe de la Jurisdicción Sanitaria #4, dijo que el tema de la sequía que se registra en Rodeo es muy complicado, un problema que no es atribuible al organismo municipal que atiende este servicio sino a la situación grave de la falta de las lluvias.

En las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria preparamos y utilizamos la cisterna, aprovechando el paso de la pipa con la cual el Gobierno municipal surte del vital líquido a instituciones educativas y familias.

La escasez de agua afecta principalmente a las escuelas de la cabecera municipal / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

El grave problema es que los mantos acuíferos están muy bajos, no hay agua en el río, mencionando a manera de ejemplo que en el llamado pozo de abajo, en años anteriores se surtía a quienes acudían por agua que se utilizaba en servicios diferentes, por ejemplo para aplicar insecticidas y en esta ocasión se conoce que ya no se puede prestar este apoyo, por no haber agua suficiente, dijo el popular “Cheque” Jurado.

Una situación que afecta a un alto sector de la sociedad, mencionando un funcionario de la Universidad Tecnológica de Rodeo que la mañana de miércoles tuvo que bañarse con un garrafón de agua, al no haber en el tinaco.

La situación que actualmente vive Rodeo se asemeja a la que se está presentando en algunas zonas del municipio Nuevo Ideal, donde presuntamente la extracción de agua de los pozos agrícolas y la falta de precipitaciones pluviales ha provocado que los mantos freáticos desciendan y haga más difícil la extracción del vital líquido.

En algunos municipios de la región, como Canatlán y Santiago Papasquiaro, las lluvias empiezan a sentirse, como sucedió el domingo pasado en la tierra de las manzanas, situación que alivia un poco la situación muy preocupante que se vive en el campo.