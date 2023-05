Continúan fruticultores utilizando insecticidas dañinos para la salud: Ramón Delgado

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Debe ponerse mucho cuidado con los insumos que se utilizan en el programa contra la palomilla del manzano, se siguen utilizando insecticidas que son nefastos para la salud, la mitad de los insumos autorizados debieran estar proscritos por la autoridad sanitaria porque son dañinos a la salud.

Así lo destacó Ramón Delgado Campos, productor de manzana y profesional de la salud, al referirse a diversos agroquímicos que el productor aplica en su huerta de pomáceas.

Hay gente que los sigue utilizando, aunque para empezar no tiene la certeza de si es o es para la plaga y segundo no les alcanza el dinero y en lugar de comprar el producto adecuado que cuesta cinco mil compran otro producto más barato que les cuesta menos, aseveró.

Campaña contra la palomilla del manzano / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

En el programa OpiniónEs, que se transmite en la plataforma digital de El Sol de Durango, el profesionista previene y sugiere el vigilar que no se les apoye con lo que no debe usarse, porque están prohibidos, porque provocan enfermedades, barren con la flora benéfica, con las abejas, hay cada vez menos abejas nativas, asevera.

“Está el caso del pulgón, que existen 2 mil 500 en el planeta y el que nos interesa es controlar el amarillo, el verde y el negro en el nogal; aplicamos un producto de esa naturaleza y les damos en al torre a los 2, 500 que hay; cada pulgón tiene una función y no todos afectan al manzano; esa micro fauna es la que tenemos que proteger”.

"Brilla por su ausencia la investigación de campo, estamos pasando una crisis tremenda, ya pisamos fondo, algo tiene que pasar este año para el siguiente, tenemos que hacer algo como ciudadano para que ya no nos sorprenda la naturaleza con este cambio climático, que llegó para quedarse; si no hacemos algo, nos afectará como raza humana", señaló.





Cuestionado sobre la desaparición de organizaciones productivas que se tenían en la región, respondió que existe una desbandada de productores desde hace tiempo, lo que es cierto es que fuera de la Integradora Regional, que es una Asociación Civil, fuera de ella que es la catedral de la manzana en Canatlán y es la única que sigue viva y aglutina a 50 socios, fuera de ella no hay otra organización de productores, respondió.

Responde que la principal problemática a resolver en la fruticultura local es el contar con nuevos tipos de raíces, variedades, cultivos intensivos; traer capacitación, hacer foros, traer expertos para que platiquen con nosotros, hacer visitas a huertas; contar con capital, capacitarnos, capacitarnos y capacitarnos; no se pueden conseguir cosas favorables si seguimos haciendo las mismas cosas, destacó.

Dijo que les está quedando a deber el sector gubernamental en el campo, y que se encuentran solos, pues no hay apoyos visibles; "entiendo que se dio mucha corrupción en el pasado, a través de los apoyos, que los que se daban a raudales llegaban a determinadas personas, vías compadrazgo, no son cosas negras sino la realidad; AMLO ha querido cambiar pero lo ha hecho de una manera equivocada, así lo siento yo incremento a los insumos pesticidas, agro insumos", mencionó Delgado Campos.

Asimismo señaló que ahora están desolados por una campaña contra la palomilla del manzano que inexplicablemente se quedó a la mitad, "no estábamos preparados para no tener trampeo, ya no se contabilizaron las horas frio, algo está pasando muy raro en el ambiente y como productores tendremos que tomar acciones porque no poder estar un año más a la espera de lo que se decida arriba", afirmó.

En el Comité Estatal de Sanidad Vegetal en Durango hay un problema económico y quizá político, no lo alcanzó a visualizar lo que si me consta es que tiene una falta de ingresos, de participación y hoy en día están endeudados con las casas comerciales que facilitan los insumos, puntualiza.