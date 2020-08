Dará la alcaldesa Luly Martínez su primer informe de gobierno

CUENCAMÉ DGO. (OEM). –Mediante una llamada telefónica, la presidente de este municipio Luly Martínez, confirmo para El Sol de Durango, que este viernes 28 de agosto estará presente en la entrega y presentación de su primer informe de gobierno municipal, esto después de haber recibido la autorización de los médicos especialistas y de salir ya como negativa de portar el virus del Covid-19.

Detallo que fueron unos días de mucha incertidumbre y preocupación por no poder estar de manera presencial en las actividades de la administración en los últimos 15 días, pero también por la preocupación de la salud de su población y de su familia, pero hoy afortunadamente –dijo- el resultado ha sido ya negativo, estamos libres de este virus y dándole gracias a Dios les puedo confirmar que estaré presente en la entrega del primer informe de gobierno de esta administración que me honro en presidir, recalco.

El informe será este viernes en punto de las 11 de la mañana, donde se tendrá una transmisión en vivo de la sesión solemne de cabildo, donde no habrá público, tan solo algunos directores de la administración, medios de comunicación, y en el presídium los regidores, sindico, secretario del ayuntamiento, representante del gobernador y su servidora, “hoy no habrá fiesta masiva como se acostumbra en este municipio, será de manera muy austera tan solo para cumplir con el protocolo, la ley y los reglamentos que nos rigen como administración pública”, detallo.

El Covid-19 no es un juego, es real y no debemos de bajar la guardia, “su servidora ya lo vivió en carne propia, no se le desea a nadie pasar por esta enorme incertidumbre, a Dios gracias todo salió bien y hoy según los estudios realizados por los especialistas, estamos ya como negativos del Covid, logramos que saliera de mi cuerpo sin causar mayores daños, pero debemos de continuar con todos los cuidados, de ahí que este primer informe de gobierno será completamente diferente a lo que hemos hecho en otras ocasiones, así nos ha tocado vivir y así lo haremos, porque nuestra gente y su salud son lo más importante no vamos a bajar la guardia”, concluyo diciendo.