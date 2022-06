David Ramos se proclama ganador con poco más de 340 votos de diferencia

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- Con poco más de 340 votos de diferencia, el abanderado de la alianza "Va por Durango", David Ramos Zepeda, se proclamó ganador de la contienda electoral desarrollada este 5 de junio, asegurando que no fallará en sus planes de gobierno propuestos a la ciudadanía.

El resultado lo dio a conocer aproximadamente a las 23:00 horas, ya que, por toda la tarde desde el cierre de las casillas, se dijo que el resultado sería muy apretado, es decir que las dos alianzas iban muy parejas en los conteos rápidos, y fue hasta pasadas las 23:00 horas que David Ramos se plantó a las afueras de su casa de campaña a señalar que fue con poco más de 340 votos que ya se puede llamar a ganador de la elección a la presidencia municipal.

En el lugar lo acompañó su familia, su madre y hermano José Luis, quien también ya fue presidente municipal, así como la gente del PRI, PAN y PRD, quienes con alegría escucharon el mensaje del candadito y realizaron una marcha por las principales calles de la cabecera municipal.

Hasta el momento de redactar la presente información, no se tenía declaración oficial del candidato de la alianza "Juntos Hacemos Historia", Gerardo Villarreal Solís, pero en su casa de campaña no había ninguna actividad de festejo, dando a entender que los números en las casillas no les eran favorables para esta elección.

David Ramos agradeció a los tres partidos políticos su trabajo para que lograr el triunfo, señalando que con el gobernador electo Esteban Villegas, se lograra hacer que Guadalupe Victoria tenga las obras y acciones de gobierno que se han prometido, al asegurar que no se les fallará a las y los ciudades de este municipio.