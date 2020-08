Definen acciones en Nuevo Ideal en el Pacto de Responsabilidad Social

NUEVO IDEAL, Dgo. (OEM).- La Comisión Municipal de Salud reiteró el compromiso de cumplir lo establecido en el Pacto de Responsabilidad Social y con ello buscar que no siga en aumento los casos del Covid -19 en Nuevo Ideal.

Encabezados por el alcalde Gerardo Galaviz Martínez, presentes en la mesa de trabajo Jorge Nevárez Montelongo, enlace del gobierno estatal, acompañado de representantes del IMSS, ISSSTE, Sector Salud, Protección Civil y policías municipal y estatal.

El uso de cubreboca es obligatorio y se sancionará a quiénes no lo usen con trabajo comunitario, en reuniones solo deben estar un máximo de 15 personas respetando las medidas de higiene siempre dichas, instalar puntos de revisión, entre otras acciones que buscan logre controlar el Covid19 en el estado, fue el acuerdo establecido dentro del Pacto de Responsabilidad Social.

Entre las medidas a corto plazo está el darle apoyo a los habitantes de la comunidad La Escondida, que es donde han surgido los últimos casos positivos de Covid -19. No se dejará solos a los habitantes de esta comunidad pues cada una de las instituciones de la salud estamos coordinados para hacer llegar el medicamento a las personas qué lo necesitan, evitando salgan del poblado a surtir su medicina, no es permitido de que ninguna persona de la comunidad en cuarentena salga pues se instalará un médico para darles atención y no se tengan pretextos de venir a la cabecera municipal, precisó el primer edil.

En esta reunión se decidió apoyar con entrega de despensas, médicos y medicina, será de manera muy coordinada tanto con las autoridades ejidales como con las autoridades municipales y de salud para tener un control y manejar de la mejor manera posible esta situación

Se definió tener una unidad médica conductores y medicamento en un horario establecido y ciertos días de la semana para atender a los habitantes de la comunidad en cuarentena, Es importante que los habitantes de la comunidad estén conscientes que si ellos mismos no se cuidan y se protegen la cuarentena se va a estar extendiendo cada vez que salga un caso positivo se iniciará de cero los 21 días de resguardo.

Por su parte, Nevárez Montelongo pidió el aplicarse con las medidas de prevención; reconozco el trabajo del gobierno municipal porque se habían mantenido con un sólo contagio desde que inició esta pandemia, debemos ser conscientes que se necesitan medidas estrictas para que esto no se agrave. Destacó que percibió que era una comunidad muy disciplinada y esto le ayudó mucho a Pinos Altos, en cuanto a la comunidad de la Escondida ellos deben cuidarse y si presentan síntomas hacerlo saber a quienes corresponder ser conscientes ante lo que se está viviendo, puntualizó el enlace estatal.