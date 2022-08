“Dejamos huella sirviendo de corazón”, destaca Marisol Peña en su tercer informe de gobierno

MAPIMÍ, Dgo. (OEM).-“Estamos culminando un trienio de 2019-2022 donde consolidamos los planes y proyectos que nos propusimos al inicio de nuestra gestión, con el apoyo del gobierno del estado de Durango hemos logrado mas obra de beneficio social, con ello dejamos huella sirviendo de corazón”, afirmó la alcaldesa Marisol Peña Rodríguez al rendir su Tercero y último informe de gobierno.

Teniendo como recinto oficial el auditorio municipal asistieron como invitados especiales Eleazar Gamboa de la Parra, secretario de Turismo y representante del Gobernador José Rosas Aispuro Torres, así como al coronel Cesáreo Juventino Rojas Popoca, comandante del 72 batallón de Infantería, ex alcaldes, el Padre Fernando Contreras Berumen, Párroco de nuestra parroquia Santo Santiago Apóstol, y representante de nuestro Sr. Obispo Jorge Estrada Solorzano, Obispo de la Diócesis de Gómez Palacio y a la sociedad en general.

Hoy Mapimi tiene un nuevo rostro, y gracias al apoyo incondicional que recibimos por parte del Gobernador José Rosas Aispuro Torres fue determinante para poder alcanzar los objetivos planteados, resaltando sobremanera el renglón de obra pública, donde con una correcta planeación y un eficaz manejo de los recursos financieros, alcanzamos porcentajes históricos de ejecución de obras, cuyo impacto redundará en mejores condiciones de vida para los habitantes de nuestro Municipio.

Tercer informe de gobierno de Marisol Peña./ Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

El rango que ostenta nuestra cabecera municipal como Pueblo Mágico, nos obliga como autoridad a tomar algunas acciones que coadyuven a engrandecer dicho estatus, buscando con ello el desarrollo y progreso en general mediante cadenas de producción entre otros rubros; esta ocasión, con la finalidad de incrementar los atractivos turísticos del municipio de Mapimí, se construyó una obra que estamos seguros será un detonante en turismo cultural y religioso gracias a los visitantes que arriben a este pueblo mágico: siendo la construcción de nuestro Cristo “Señor de Mapimí” en el sitio en que se celebra la representación de la Pasión de Cristo año con año, mismo que tiene una altura de 18 metros y un peso aproximado de 12 toneladas de acero al carbón, para esta obra se llevó a cabo una inversión de 5 millones 410 mil 716 con recursos totalmente municipales.

Esta obra sin duda redundará en enorme beneficio en el presente y en un futuro inmediato para nuestro pueblo, nuestro municipio, estado, país y porque no, para visitantes del extranjero.

“Hemos favorecido la obra hidráulica, pues tomando en consideración que vivimos en el semi-desierto, es más complicado hacer llegar el líquido vital a Mapimí, por eso concentramos una buena parte de nuestros esfuerzos para que no faltara agua potable en las regiones donde ya se cuenta con ella, pero además nos propusimos que un mayor número de personas contara con ella.

Por eso, en este tercer año de gobierno, construimos o rehabilitamos 6 plantas potabilizadoras a estas hay que sumarles dos más que instalamos en el poblado Ceballos, lo cual nos da un total de seis potabilizadoras.

Para redondear las cifras, durante esta administración municipal instalamos un total de 14 potabilizadoras: 4 en el primer año de gestión, otras cuatro en el segundo año, y cerramos a tambor batiente con las 6 comentadas; esa infraestructura costó 3 millones 77 mil 626 pesos, y así proporcionamos agua potable a más 5 mil 890 personas, quiero comentar que algunos de los ejidos beneficiados tenían más de 15 años que no se les rehabilitaba sus potabilizadoras.

Estoy muy satisfecha con estos logros en materia de alcantarillado y saneamiento, porque reitero lo que mencioné en mis pasados informes de gobierno: las aguas residuales de Mapimí no tenían ningún tipo de tratamiento y en pleno siglo XXI seguíamos descargando las aguas negras en los ríos, parcelas o cielo abierto, Con la implementación de toda la infraestructura que he mencionado, hicimos progresar a nuestro pueblo considerablemente.

Con hechos, dejamos huella

En Mapimí abarcó 7 mil 45 metros cuadrados de pavimentación, en Ceballos fueron 6 mil 700 metros cuadrados y en Bermejillo se pavimentaron 9 mil 739 metros cuadrados de calles.

Como ustedes saben, Mapimí fue el primer Pueblo Mágico del Estado de Durango, y desde que fui diputada en el Congreso estatal, me dediqué a hacer las gestiones necesarias para impulsar esa vocación de nuestro municipio, ahora como presidenta municipal también le di seguimiento puntual a ese compromiso, y en estos tres años implementamos una serie de medidas que generaron las condiciones necesarias para atraer y atender turismo nacional y extranjero, para finalizar el tema turístico, entregamos una obra de gran magnitud: el Cristo Señor de Mapimí.

El Cristo Señor de Mapimí es una aportación significativa, que sin lugar a dudas se convertirá en una referencia atractiva para el público en general, especialmente para los interesados en temas culturales y religiosos.

Expreso públicamente mi agradecimiento a la señora Elvira Barrantes de Aispuro, presidenta del DIF Estatal, quien siempre nos brindó todo su respaldo que fue invaluable para tender la mano a los mapimenses que más lo necesitaron, con la implementación de programas de gran ayuda a quienes mas los necesitaron.

“Hoy a casi mil días de trabajo perseverante, con fe, con devoción, y con entrega podemos decir que Mapimí tiene un rostro nuevo, un rostro diferente… un mejor rostro, siempre he considerado que el ser humano tiene como principal activo, no un bien material. Su mayor activo, con mayor valor, es la gratitud, por eso quiero agradecer a mi Familia, a mis padres, que con su ejemplo me han permitido actuar con dedicación y con responsabilidad y temor de Dios, a mi esposo a mis hermanos y a todos quienes forman parte de mi querida Familia: gracias por su permanente aliento.

"Al pueblo de Mapimí le digo que jamás baje las manos, jamás deje de tocar puerta, jamás deje de levantar la voz y jamás guarde silencio ante lo injusto, pero siempre busqué la verdad".

Cabe resaltar aquí que esta Administración Municipal en ningún momento contratamos deuda nueva. Sabíamos de adversidades financieras y más aún en la época de Pandemia que nos tocó, ni aun así recurrimos a la tentación de hacer más pesada la carga financiera que históricamente se venía arrastrando y optamos por el sacrificio y actuamos con responsabilidad, destacó.

“Dejamos un mejor municipio con mas obras, pero sobretodo dejamos huella sirviendo de corazón”, finalizó Marisol Peña.