Denuncian falta de medicamento en ISSSTE de Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). - Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), solicitan denunciar desde hace meses no se ha recibido medicamento, asegurando que el médico encargado de la clínica en esta ciudad solamente le dice que no hay, y que regrese hasta la siguiente semana para ver si ya hay abasto.

Con voz entrecortada y molesta la señora Margarita Durán, señaló que han sido muchas las ocasiones en que ha enviado a sus familiares o cuando ella puede acude a la clínica del ISSSTE por su medicamento, y siempre se encuentra con la palabra no hay, señalando que tiene problemas de hipertensión y diabetes, y hoy con el fuerte temor de contraer Covid-19, lamentando que en el ISSSTE la tengan con vueltas y obligándola a que compre su medicamento, algo que económicamente le está afectando mucho.

Pidió hacer pública su queja, a lo que llama un grave problema de salud que durante meses no ha sido atendido, ya que no es ella la única derechohabiente o pensionada que sufre el mismo problema de la falta de Medicina, incluso el sindicato de pensionados y jubilados, así como trabajadores en activo han levantado la voz y se han quejado para que se corrija todo lo que ven mal en esta clínica del ISSSTE en Guadalupe Victoria, pero hasta la fecha no han encontrado una voz que los atienda, ni acudiendo a la misma delegación en la capital del Estado.

Reiteró su grave temor a salir de su casa para buscar medicamento en otras instancias de salud pública, ya que tiene miedo –dijo- a contraer el virus del Covid-19, pero con la actitud del Médico encargado del ISSSTE en Guadalupe Victoria, no le queda de otra, o lo compran el medicamento de su bolsa, o acude a otros lugares, señalando que el servicio qué el ISSSTE otorga va de mal en peor, y esto hace ya varios meses sin que nadie atienda el problema.