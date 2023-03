VICENTE GUERRERO DGO. (OEM).- Habitantes de este municipio denunciaron que en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar de esta cabecera, falta personal médico para que atiendan el área de urgencias durante el turno nocturno, ya que acuden pacientes de toda la región.

En entrevista para El Sol de Durango, familias señalaron que esta semana se han presentado urgencias e inmediatamente se trasladan a dicho hospital, sin embargo no hay médicos que los atiendan, y si requieren de algún medicamento tampoco se los proporcionan, debido a que las enfermeras de turno solo se disculpan e informan sobre la falta de personal.

Asimismo la familia de otro derechohabiente indicó que sufrió del mismo problema y los trabajadores solo comentaron que no había médicos para atenderlos, por lo que tuvo que acudir a un médico particular, "lo que pasa en el IMSS bienestar de Vicente Guerrero es muy delicado y hasta peligroso, pues se trata de un hospital que se considera de atención regional, no solo de la cabecera municipal", manifestaron.

Denuncian falta de médicos en el hospital del IMSS Bienestar de Vicente Guerrero, Durango / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Destacar que todos los entrevistados solicitaron que se omitiera su nombre por temor a represalias, quienes relataron que el personal tienen temor de denunciar la situación por riesgo a ser despedidos, "a ellos se les pide que le figan al derechohabiente o ciudadanía en general, que todo marcha muy bien, que trabajan para atender la salud de los ciudadanos, pero la verdad es que no hay ni médicos por las noches para atender las urgencias", dijo uno de los derechohabientes.

Finalmente solicitaron una pronta respuesta por parte de las autoridades del Instituto, no solo para que resuelvan la problemática de los médicos también del desabasto de medicamentos, lo que aseguran pone en riesgo la vida de los pacientes.