Denuncian desabasto de medicamento oncológico en la clínica #1 del IMSS Durango

REGIÓN DE LOS LLANOS DE DURANGO (OEM).- Pacientes de cáncer que reciben quimioterapias en la clínica número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad de Durango, reportan la falta de un medicamento que les evita los malestares que sufren después del mencionado proceso.

Te puede interesar: Pierde la vida otra mujer víctima de meningitis en Durango

En entrevista para El Sol de Durango, los denunciantes (quienes decidieron omitir su nombre por miedo a represalias) coincidieron en que al terminar la quimioterapia los envían a una de las oficina del IMSS para que les surtan el medicamento Fosaprepitant, el cual inhibe los mareos y vómitos en los pacientes, quienes agregaron que el encargado de surtirlo es Eduardo Mendívil, "quien nunca lo tiene y hasta se molesta por que pasan a solicitarlo", señalaron.

Asimismo los familiares de los pacientes aseguraron que ya han reportado el desabasto a las personas encargadas de realizar las quimioterapias, quienes a su vez aseguran que el medicamento si se encuentra en la lista de surtido y se los tendrían que proporcionar, "pero la persona encargada de entregarlo se molesta y les dice que no hay, y que ese medicamento ya no lo van a surtir, que lo consigan donde puedan o lo compren en las farmacias particulares", manifestaron.

Local Meningitis: la cronología de una enfermedad de terror

Detallaron que algunas familias no pierden tiempo en discutir o averiguar, y con tal de no ver sufrir más a su familiar, salen a buscarlo y comprarlo, pero hay quienes no tienen, pues muchas de estas personas viajan a la ciudad capital con apenas el pasaje y a veces con poco dinero para comer algo, y no hay dinero para más medicamentos, y más cuando en el mismo IMSS les aseguran que si hay dicho medicamento y que ahí donde los mandan se los tienen que proporcionar.

Los familiares provienen de los municipios de Guadalupe Victoria, Cuencamé, Vicente Guerrero y Poanas, por mencionar algunas, sin embargo hacen un llamado al delegado para que tome cartas en el asunto y resuelva la problemática.